Ela criou uma empresa de marmitas naturais para pets e agora sonha em exportar para outros países

A veterinária Maria Paula Beltran, de 49 anos, trabalhava na administração do zoológico de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, quando decidiu aplicar seus estudos sobre alimentação natural para animais. Ao substituir as tradicionais rações por ingredientes de uso humano, respeitando as necessidades de cada espécie, ela notou resultados extraordinários. “Pouco tempo depois dessa alteração de cardápio, os animais mudaram completamente de comportamento: estavam mais dispostos e vigorosos. Alguns grupos que nunca haviam se reproduzido em cativeiro o fizeram naquele mesmo ano”, lembra.

Inspirada por essa experiência, Maria Paula decidiu empreender. Ela idealizou a Marmipets, empresa focada na produção de marmitas naturais para cães e gatos. “Nas marmitas para os pets, utilizo legumes, carnes, verduras, enfim... Comida de verdade! Tudo sem conservantes, cozido no vapor e com adaptações, principalmente no tempero”, explica. A veterinária substitui ingredientes tóxicos, como cebola, por ervas benéficas, como tomilho e açafrão.

Fundada em 2018, a Marmipets cresceu rapidamente. Hoje, a empresa produz cerca de 400 kg de marmitas por mês, atendendo principalmente a São José do Rio Preto e expandindo para São Paulo. “Meu sonho é exportar minhas marmitas para outros países”, projeta.

Desafios no aminho do empreendedorismo

O sucesso da Marmipets exigiu superação. Em 2018, Maria Paula investiu R$ 200 mil em equipamentos e reforma da cozinha, mas precisou interromper as operações para cuidar da mãe, diagnosticada com câncer. Mesmo parada, ela utilizou o tempo para regularizar documentações essenciais, como as certificações da Anvisa e do Ministério da Agricultura.

Quando retomou a produção, a pandemia trouxe desafios e oportunidades. “Como éramos apenas eu e meu marido na cozinha, conseguimos manter as atividades e vimos a demanda aumentar. Acredito que a busca por hábitos mais saudáveis durante a pandemia também influenciou os cuidados com os pets”, afirma.

Inovação e aprendizado com o Sebrae

Maria Paula atribui parte do crescimento da Marmipets às mentorias e oficinas do Sebrae, destacando o programa ALI (Agente Local de Inovação). “Esse aprendizado foi essencial em todas as áreas da empresa. Notei um aumento de 15% no financeiro após aplicar os conhecimentos adquiridos”, revela.

Ao longo dos anos, a principal lição para Maria Paula foi a paciência. “É fundamental entender que tudo tem seu tempo de amadurecimento e respeitar os processos”, conclui.