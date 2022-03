Yamaha lidera rodada de R$ 9,4 milhões em startup de drones agrícolas

A fabricante de motocicletas Yamaha anunciou hoje, 17, que liderou uma rodada de investimentos de R$ 9,4 milhões para a ARPAC, startup de tecnologia agrícola.

A proposta da ARPAC é oferecer mais precisão para o campo por meio do desenvolvimento e da operação de drones que monitoram a qualidade e pulverizam as lavouras de todo o tipo de cultura como cana-de-açúcar, soja, pastagem, silvicultura, café e arroz.

“A Yamaha Motor tem uma longa trajetória de pulverização com aeronaves não tripuladas, com mais de 30 anos de experiência no Japão”, declarou Akira Kuraishi, gerente sênior da seção de Desenvolvimento de Negócios de Sistemas Não Tripulados da Yamaha Motor.

“Com este investimento poderemos aprender mais sobre a indústria da agricultura no Brasil, assim como os requisitos de produto e de tecnologia para atender este mercado. Estamos animados em apoiar uma ótima equipe como a da ARPAC”, completa o executivo.

O modelo de negócios da ARPAC inclui desde a fabricação dos equipamentos operacionais, como o drone e o software de operação, até a prestação de serviços de aplicação aérea.

Em 2019, a ARPAC já havia captado R$ 1,3 milhão de reais com o investidor anjo Francisco Forbes (cofundador da empresa de atendimento digital Infracommerce) e os fundos MOR Capital e Drone Fund, especializado em drones, também de origem japonesa como a Yamaha.

Os drones também são uma alternativa aos pulverizadores terrestres para o uso em regiões de difícil acesso, como áreas montanhosas e solos úmidos, que trazem risco à aplicação realizada pelos produtores rurais.

“Esperamos aprender com a extensa experiência que a Yamaha tem no mercado de serviços de aplicação com drones. Fora isso, o investimento vai viabilizar novos produtos e serviços”, declarou Eduardo Goerl, CEO da ARPAC.

Com a rodada de investimento, a ARPAC irá aumentar sua capacidade operacional e de desenvolvimento de tecnologia, assim como expandir em novos mercados agrícolas do Brasil.