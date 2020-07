Jeep perde espaço e briga cresce em SUV; veja os mais vendidos do semestre

A pandemia do novo coronavírus derrubou as vendas de veículos em quase 40% no primeiro semestre e a disputa no rentável segmento de SUVs ficou ainda mais acirrada.

A diferença de participação de mercado entre as marcas está diminuindo cada vez mais. Pelo ranking da Fenabrave, associação que reúne as concessionárias no país, a Jeep, líder com o Renegade, emplacou apenas 115 unidades a mais do que a Volkswagen: o T-Cross foi o segundo utilitário esportivo mais vendido do período.

Na classificação da entidade, o Compass, também da Jeep, vem em terceiro lugar com apenas 1.000 unidades à frente do Creta, da Hyundai.

O lançamento da nova geração do Chevrolet Tracker, em março, também impulsionou rapidamente as vendas do modelo da GM.

Confira os 10 SUVs mais vendidos do primeiro semestre:

1º – Jeep Renegade (20.710)

2º – Volkswagen T-Cross (20.595)

3º – Jeep Compass (17.637)

4º – Hyundai Creta (16.695)

5º – Nissan Kicks (16.261)

6º – Honda HR-V (13.051)

7º – GM Tracker (11.235)

8º – Ford Ecosport (9.895)

9º – Renault Duster (6.839)

10º – Renault Captur (5.095)

A nova geração do Chevrolet Tracker subiu rapidamente ao ranking dos dez mais vendidos A nova geração do Chevrolet Tracker subiu rapidamente ao ranking dos dez mais vendidos