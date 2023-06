Já Vendeu, startup de compra e venda de produtos usados, recebe aporte de R$ 4 milhões

A Já Vendeu, plataforma digital de compra e venda de itens usados, acaba de receber um aporte de R$ 4 milhões em rodada liderada pela Domo Invest e se tornou a 100ª empresa investida da gestora de Venture Capital. A rodada também contou com a participação da Levain Capital, Bossa Nova Investimentos e Quintal Ventures.

Com o capital, a startup Já Vendeu quer continuar melhorando a eficiência de seu e-commerce — hoje é responsável por 20% das vendas —, e também validar um novo modelo de negócio que não necessite de espaço físico para armazenar os itens.

Outro ponto é expandir o alcance da plataforma. Com R$ 2 milhões em volume de catálogo e mais de R$ 800 mil em vendas por mês, a startup compra e venda apensas itens pequenos em todos os estados brasileiros. Móveis, eletrodomésticos e outros produtos grandes são armazenados no centro de distribuição na Mooca, zona leste de São Paulo, e comercializados apenas na cidade.

"Nós estamos focando muito na escalabilidade do negócio e na construção de canais online que possibilitem a venda automática. Fechamos 2022 com um total de R$ 7 milhões em produtos comercializados, com destaques para eletrônicos e eletrodomésticos. Crescemos não só o faturamento. Nosso galpão, por exemplo, é quatro vezes maior em comparação ao espaço utilizado no início das operações aqui na capital”, diz o CEO e cofundador Lucas Navarro.

A expectativa é aumentar o número de empresas parceiras que anunciam produtos na plataforma. Entre os parceiros está a Trocafone, empreendimento líder na compra e venda de celulares seminovos no Brasil.

Como a startup Já Vendeu foi criada

A startup Já Vendeu nasceu para solucionar um problema comum entre as pessoas que procuram se desfazer de produtos que não querem mais: os anúncios de baixo alcance e a lentidão no processo todo.

Fundada em 2020 pelos empreendedores Daniel Paredes, Diogo Suguimoto, Lucas Navarro e Vinicius Romani, ex-colegas de universidade com passagens por empresas com DNA digital e que inclusive trabalham sob a lógica da compra e venda de usados, GetNinjas e OLX Brasil, a startup aposta em um modelo de negócio que facilita o processo de vendas de produtos usados para qualquer pessoa ou empresa.

“Nossa bagagem nos permitiu conhecer de perto as dificuldades e os desafios do setor. Sempre trabalhamos com produto, tecnologia e analytics. Olhando para as expertises de cada um dos founders, temos uma equipe com bastante sinergia”, diz Navarro.

A startup oferece uma plataforma própria de comercialização de produtos e, além disso, também se dispõe a assumir a responsabilidade por todas as etapas do processo, das fotos para o catálogo até a retirada dos produtos no local indicado pelo anunciante e a entrega dos itens na casa dos compradores. O público-alvo são as pessoas físicas que precisam abrir mão de seus objetos pessoais, de eletrônicos a itens de mobília.

A lentidão não é o único alvo da empresa. A ideia da Já Vendeu é também acabar com dois outros problemas comuns às compras de produtos usados: a falta de transparência e confiança. Para isso, a empresa oferece uma análise detalhada de todas as características dos produtos antes de colocá-los à venda.

O crescimento da economia circular

A economia circular é um mercado que está crescendo no Brasil e no mundo. De acordo com a pesquisa sobre Economia Circular, realizada pela ferramenta de busca de software Capterra, cerca de 90% dos participantes compram produtos seminovos ou usados com alguma frequência.

O cenário se repete também em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, um estudo da ThredUp, feito no primeiro semestre de 2022, apontou que 93% dos compradores americanos se mostraram mais abertos à compra de produtos usados, crescimento de 23% em relação ao período pré-pandemia.

“O mercado de itens usados ou seminovos é um segmento que vem demonstrando enorme crescimento, principalmente após o período de pandemia, com a diminuição do poder de compra e a consolidação de práticas ESG, algo presente tanto em empresas como no cotidiano das pessoas. A Já Vendeu otimiza esse mercado alternativo de consumo, permitindo ganhos tanto para quem vende quanto para quem procura aquisições de bens por um preço mais amigável”, diz Rodrigo Borges, sócio fundador da DOMO Invest.