iFood e Sebrae oferecem cursos gratuitos de capacitação para restaurantes

Na semana do Dia do Empreendedor, comemorado no dia 5 de outubro, o iFood disponibiliza novos cursos de capacitação gratuitos para empreendedores de restaurantes.

Em parceria com o Sebrae, a empresa selecionou cerca de 40 cursos e criou cinco trilhas de aprendizagem para ajudar os parceiros a potencializarem a gestão dos negócios e aumentarem as vendas no delivery.

De forma totalmente gratuita, os empreendedores podem ampliar o conhecimento em:

Gestão financeira, que tem foco em otimizar a operação e a rentabilidade dos negócios

Marketing digital, com ferramentas práticas para ter visibilidade e conquistar mais clientes

Gestão do restaurante, que apresenta táticas para conquistar excelência operacional

Gestão de pessoas e formação de equipe

Empreendedorismo e formalização, com insights em negócios de sucesso

“O projeto tem foco na atuação em bares e restaurantes, um dos públicos com maior quantidade de pequenos negócios, além disso traz capacitações nas temáticas mais desafiantes para quem está à frente de um negócio neste segmento”, afirma Adriana Menegaz, analista da área de Competitividade do Sebrae.

As trilhas tem duração de até 20 horas e podem ser concluídas no prazo de um mês.

Conheça os módulos das cinco trilhas de aprendizagem gratuitas:

1. Curso de Gestão Financeira

Objetivo

Capacitar empresários para atuar no eixo de finanças visando o fortalecimento da rede de pequenos negócios, através de conteúdos de gestão, matemática e estratégia financeira essenciais para o sucesso do controle de custos e o crescimento do negócio. Acesse aqui.

Módulos

Planejamento financeiros para bares e restaurantes no pós-pandemia;

Capital de giro: aprenda o que é e como fazer;

Como usar indicadores financeiros na tomada de decisão;

2. Curso de Marketing digital

Objetivo

Capacitar empreendedores em marketing digital, através da abordagem de estratégias, planejamento, ferramentas, customer success, uso de site de buscas e a rede social Instagram. Ao final desta trilha você será capaz de melhorar a gestão e a integração dos times de marketing e vendas e como dar o próximo passo, elaborando o seu próprio departamento de marketing digital. Acesse aqui.

Módulos

Primeiros passos para sua empresa ter presença digital;

Crie e-mail marketing para atrair mais clientes;

Utilize o Whatsapp Business para manter as vendas;

5 dicas para atrair mais clientes usando as redes sociais;

3. Curso de Gestão do restaurante

Objetivos

Capacitar empresários para atuar no eixo de gestão, visando a consolidação da excelência operacional dentro da empresa, através de conteúdos de melhoria de processos, segurança alimentar, elaboração de cardápios e gestão de fornecedores. Acesse aqui.

Módulos

A força estratégica dos serviços de delivery;

Como organizar um delivery eficiente;

Delivery: a opção de serviço que pode salvar o seu negócio.

4. Curso de Gestão de pessoas e formação de equipe

Objetivo

Capacitar empresários em gestão de pessoas, visando a formação e desenvolvimento de equipes de alta performance, através de conteúdos de liderança, comunicação e desenvolvimento de pessoal, essenciais para a otimização dos resultados do negócio. Acesse aqui.

Módulos

A liderança na gestão de equipes;

Formação de equipes como estratégia de sucesso;

Gestão de equipes como diferencial competitivo;

Receita de sucesso: equipe e atendimento.

5. Curso de Empreendedorismo e formalização

Objetivo

Capacitar empresários no eixo de atividade e cultura empreendedora, visando apresentar o caminho para transformar ideias em negócios de sucesso. Além disso, objetiva apresentar aos empresários os benefícios e procedimentos para a formalização do seu negócio. Acesse aqui.

Módulos