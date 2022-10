Caixa anuncia crédito com condições especiais para micro e pequenas empresas

A Caixa vai disponibilizar durante o mês de outubro condições especiais de crédito para micro e pequenas empresas (MPE).

O Pronampe e o Crédito Especial Empresa são as linhas que serão oferecida para contratação durante a ação do Dia das Micro e Pequenas Empresas, celebrado no dia 5 de outubro.

Pronampe

Pronampe terá taxa de juros de Selic + 6% a.a. e prazo total de 48 meses, sendo 11 de carência e 37 parcelas de amortização.

Quem pode contratar o Pronampe?

O Pronampe pode ser contratado por:

microempreendedores individuais com faturamento igual ou inferior a R$ 81 mil

microempresas que têm receita bruta igual ou inferior a R$ 360 mil

empresas de pequeno porte com faturamento de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões.

Por meio da linha de crédito, já foram contratados, até setembro, R$ 8 bilhões por 85 mil empresas.

Utilidade do Pronampe

Os recursos podem ser utilizados para investimentos e capital de giro isolado ou associado ao investimento.

Crédito Especial Empresa

Disponível a partir de 1,24% a.m., a linha não tem destinação específica, os recursos são creditados direto na conta da empresa e podem ser usados, por exemplo, para:

equilibrar o fluxo de caixa

repor os estoques

pagar salários e 13º salário

Quem pode contratar o Crédito Especial Empresa?

As condições de contratação são para empresas com faturamento anual de R$ 4,8 milhões a R$ 30 milhões.

Condições especiais em serviços bancários

O banco reduziu para R$ 10 mil o valor de faturamento mensal mínimo exigido para as empresas interessadas na contratação da máquina de cartões Azulzinha. Além disso, a Caixa facilita o recebimento das vendas na modalidade Flex, em até dois dias, ou antecipação automática, em até um dia.

Os clientes pessoa jurídica podem, ainda, aproveitar as vantagens dos cartões Caixa Alimentação e Caixa Refeição. Na contratação de no mínimo 10 cartões para os seus empregados, o cliente recebe pontos no Programa de Fidelidade CAIXA Pré-Pagos para utilização no marketplace.

