Icatu Seguros oferece telemedicina gratuita a segurados

A Icatu Seguros, maior seguradora independente do Brasil em seguros de vida, previdência e capitalização, está dando uma força a seus clientes durante a pandemia de covid-19. Até 31 dezembro de 2020, todo mundo que tiver um seguro de vida e um plano de previdência privada da seguradora poderá utilizar o serviço de telemedicina gratuitamente.

Todo o processo de teleorientação é feito pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. A partir do primeiro contato é gerado um link seguro para o fluxo de atendimento de saúde e agendamento da teleconsulta, quando necessário, por uma plataforma de telemedicina.

O serviço funciona diariamente, a qualquer hora, sendo válido também para o cônjuge e para filhos de clientes que já possuem ou vierem a contratar um seguro de vida e um plano de previdência da Icatu. O atendimento é realizado por médicos credenciados em todo o país. Mais informações estão disponíveis no site da companhia.

“Pela natureza do nosso negócio, precisamos nos adaptar às necessidades deste momento. Por isso, decidimos oferecer mais tranquilidade e conforto ao cliente, que poderá contar com um atendimento médico de qualidade de forma remota”, afirma Luciana Bastos, diretora de desenvolvimento de produtos de vida da Icatu Seguros.

A empresa disponibiliza seguros de vida, previdência privada e capitalização para mais de 56.000 empresas e 6,5 milhões de clientes em todo o Brasil. Tem sob sua gestão uma carteira de 59 bilhões de reais, mais de 20.000 corretores associados e 270 parceiros comerciais, entre bancos, cooperativas de crédito, lojas de varejo e distribuidores.

Telemedicina

O governo federal sancionou, em março deste ano, a lei que autoriza o uso da telemedicina em caráter emergencial durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. A telemedicina é o exercício da medicina mediado por tecnologias para assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Engloba várias áreas de atuação.

Na teleorientação, o médico oferece orientação à distância e encaminha pacientes ao isolamento. No telemonitoramento, o médico monitora parâmetros de saúde e de avanço de doenças em pacientes. Na teleinterconsulta, médicos trocam informações e opiniões que auxiliem no diagnóstico ou tratamento. Já na teleconsulta um médico realiza a consulta à distância, podendo diagnosticar o paciente.

A lei estabelece que, durante a consulta, o médico deve atender aos preceitos éticos de beneficência, sigilo das informações e autonomia. Além disso, precisa informar ao paciente todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a impossibilidade de realização de exame físico durante a consulta.

O profissional também deve registrar no prontuário os dados clínicos necessários e integrais para a boa condução do caso a cada contato com o paciente. E o registro clínico precisa conter identificação e dados do paciente, data, hora, tecnologia utilizada para o atendimento, além do número do conselho regional profissional e sua unidade da federação.

Os médicos poderão emitir atestados ou receitas médicas usando assinatura eletrônica por meio de certificados e chaves expedidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Eles resguardam o paciente e as farmácias da autenticidade do documento para a compra de medicamentos de forma 100% online, já que a receita pode ser enviada ao paciente em formato digital por e-mail ou WhatsApp.

Benefício

O atendimento médico virtual oferecido gratuitamente pela Icatu Seguros só reforça o propósito da empresa de contribuir para que o brasileiro e sua família estejam protegidos e assistidos em todas as fases da vida.

Ele está disponível apenas aos clientes com o seguro de vida da empresa, que oferece benefícios para uso em vida, como a possibilidade de o titular acumular reserva e resgatá-la se houver algum imprevisto, ou cobertura de invalidez permanente por acidente e doenças graves, ou ainda diária por incapacidade temporária, bastante útil para trabalhadores autônomos, por exemplo. As indenizações recebidas pelo segurado ou pelos beneficiários estão isentas do recolhimento do Imposto de Renda.

O recebimento da indenização do seguro é simples e descomplicado. Basta acionar o canal de atendimento para envio dos documentos necessários. O prazo legal estipulado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) são 30 dias.

Outra vantagem é o segurado poder indicar quem serão os beneficiários de seu seguro de vida, não sendo obrigatória a vocação hereditária. Na falta da indicação de beneficiários, metade da indenização é paga ao cônjuge e o restante aos herdeiros legais do segurado, de acordo com a ordem de vocação hereditária: descendentes (filhos, netos etc.); na falta destes, ascendentes (pais, avós etc.); e, na falta destes, colaterais (irmãos, sobrinhos etc.).

Inovação

A Icatu Seguros possui um laboratório de inovação, o Icatu Labs, que utiliza o modelo mental do design thinking para entender as necessidades das pessoas e criar produtos com base nessas propostas de valor. A companhia tem investido em tecnologia para o desenvolvimento de soluções digitais porque entende o potencial desse ambiente para democratizar o acesso a proteção e soluções financeiras, garantindo um relacionamento mais ágil e eficiente com seu cliente.