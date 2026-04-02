IA nos contratos: Docusign lança ferramentas para agilizar processos empresariais

Para uma cooperativa com forte presença no agronegócio, o modelo tradicional de contratos era um entrave operacional. Na Cresol, processos como liberação de crédito e abertura de conta dependiam do deslocamento do cooperado até uma agência e da assinatura em papel, um desafio em regiões onde o tempo no campo e a logística dificultam esse acesso.

A virada veio com a digitalização desses fluxos por meio da Docusign. Com isso, o tempo de formalização de contratos caiu de sete dias para cerca de 24 horas, com etapas que passaram a ser concluídas remotamente, inclusive pelo celular, via WhatsApp. A análise de crédito, que podia levar até três dias, passou a ser concluída em poucas horas.

“Quando você vai pegar um empréstimo ou comprar um carro, por exemplo, qualquer demora já gera dúvida. Se o vendedor demora a responder, você começa a pensar: “Será? Melhor ver outro”. E, nesse momento, muitas vezes o cliente desiste. “A velocidade faz as decisões avançarem, quando ela falta, o processo trava”, explica Marcelo Salles, vice-presidente de vendas para grandes empresas da Docusign.

Outros casos ajudam a traduzir esse movimento na prática. No Wellhub, contratos que levavam semanas passaram a ser concluídos em poucos dias, apoiando a expansão internacional. Na Milky Moo, a digitalização reduziu pela metade o tempo de gestão dos acordos e ajudou a escalar o modelo de franquias. Já na Suzano, o impacto aparece na estrutura: menos esforço operacional e mais agilidade na operação — do jurídico ao atendimento ao cliente.

A dor por trás dos contratos

Os exemplos mostram ganhos concretos, mas também evidenciam um ponto em comum: a necessidade de organizar processos que, em muitas empresas, ainda funcionam de forma fragmentada.

Estimativas indicam perdas de até R$ 9,3 trilhões na economia global associadas a ineficiências nesse tipo de gestão. No dia a dia das empresas, o impacto aparece no tempo: em média, estes processos consomem 18% mais horas e adicionam cerca de 16 horas a cada negociação, segundo levantamento da Docusign com a Deloitte.

“A assinatura virou só uma etapa do processo. O problema maior está no antes e no depois”, afirma Marcelo Salles.

Foi nesse contexto que a empresa apresentou, durante o Momentum 2026, seu evento global, novos recursos integrados à plataforma de gestão inteligente de acordos (IAM), lançada em 2024, evento que a companhia utiliza anualmente para anunciar inovações. As novidades já chegam adaptadas à realidade da América Latina, com suporte a idiomas locais e integração com sistemas amplamente utilizados pelas empresas da região.

Novos recursos organizam fluxo de contratos

No centro dessa transformação está o Agreement Desk, um dos principais lançamentos apresentados durante o evento. A solução atua como uma camada operacional que organiza o fluxo de contratos dentro das empresas. Qualquer solicitação — inclusive um e-mail — pode ser convertida automaticamente em uma demanda estruturada, com etapas, responsáveis e prazos definidos.

A partir daí, o sistema passa a registrar todo o ciclo:

quem iniciou o contrato

em qual área ele está

quanto tempo permanece em cada etapa

onde estão os gargalos.

O impacto é direto sobre áreas críticas. Em vendas, reduz o tempo de fechamento; em compras, acelera o onboarding de fornecedores; no jurídico, diminui a sobrecarga.

Outro avanço está na centralização da comunicação. Comentários e negociações passam a acontecer dentro do próprio documento, eliminando cadeias paralelas de e-mails e reduzindo inconsistências entre versões.

IA muda o papel do jurídico

A inteligência artificial entra nesse cenário com um papel bem específico: destravar etapas que tradicionalmente consomem tempo, como a revisão de contratos.

A revisão assistida por IA (AI Assisted Review) é outro componente central da plataforma que está sendo lançada no Momentum. Integrada ao Microsoft Word, a ferramenta utiliza playbooks definidos pelas empresas para automatizar a análise de contratos.

Na prática, isso permite:

identificar cláusulas fora do padrão

sugerir ajustes automaticamente

gerar novos trechos contratuais a partir de instruções simples

responder dúvidas sobre o documento em linguagem natural

A tecnologia também permite ampliar o número de pessoas envolvidas na revisão, sem comprometer a conformidade — uma limitação comum em estruturas jurídicas centralizadas. O resultado esperado é uma mudança no papel do jurídico, que deixa de concentrar tarefas repetitivas e passa a atuar em negociações mais complexas e estratégicas.



O que acontece depois da assinatura

Se antes o desafio era fechar contratos, hoje muitas empresas enfrentam outra dificuldade: acompanhar o que foi acordado. Prazos, entregas, obrigações. Tudo isso costuma ficar disperso — quando não simplesmente esquecido.

A proposta da Docusign é trazer essa etapa para dentro do mesmo fluxo. Segundo a empresa, com a sua plataforma contratos antigos podem ser organizados, analisados e transformados em dados utilizáveis. “Assinar nunca foi o fim do processo. Mas, na prática, era tratado assim”, diz Salles.

IA com foco em aplicação

Apesar do avanço da inteligência artificial, a empresa evita tratá-la como solução genérica. A aposta é mais pragmática: aplicar IA em pontos específicos do fluxo contratual, onde há ganho claro de produtividade — da negociação à revisão, passando pela gestão. Sempre com foco em segurança, governança e aderência aos processos corporativos, a tecnologia entra como meio, não como fim.

Em alguns casos, inclusive, pode nem ser utilizada, a depender das exigências regulatórias ou do nível de maturidade da empresa. No limite, a lógica é simples: a melhor tecnologia é aquela que se integra perfeitamente ao processo deixando o caminho livre para que o contrato possa fluir.