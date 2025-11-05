Hospital Sepaco recebe acreditação e é destaque na Newsweek

O Hospital e Maternidade Sepaco, fundado em 1979 em São Paulo, alcançou em 2025 duas conquistas de grande relevância: sua primeira acreditação internacional pela Joint Commission International (JCI), uma das mais reconhecidas certificações globais em qualidade e segurança hospitalar, e, pela quarta vez, uma posição no ranking World’s Best Specialized Hospitals 2026 em Pediatria, da revista Newsweek.

“A JCI reflete nossa capacidade de manter processos estruturados, monitorar indicadores e assegurar a segurança do paciente de forma sistemática e mensurável”, aponta Luci Meire Pivelli Usberco, CEO do Sepaco. “O ranking World’s Best Specialized Hospitals é um reconhecimento espontâneo da comunidade médica internacional à nossa trajetória em excelência no cuidado, resultados consistentes e tradição em cuidados materno-infantis e pediátricos de alta complexidade.”

A acreditação JCI avalia de forma contínua e rigorosa mais de mil padrões mensuráveis, abrangendo segurança do paciente, rastreabilidade de processos, efetividade clínica, comunicação entre equipes, governança e gestão de riscos. Esse resultado representa a consolidação de uma cultura institucional com base em qualidade, segurança e governança clínica, construída do engajamento coletivo de profissionais de todas as áreas — assistenciais, técnicas e administrativas.

Para alcançar esse resultado, o hospital ampliou sua capacidade de internação, modernizou as unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e realizou investimentos estruturais voltados para eficiência, qualidade e segurança. O hospital também intensificou programas de capacitação multiprofissional, revisou fluxos assistenciais críticos e fortaleceu a integração entre áreas, promovendo uma atuação mais coordenada e previsível.

Os resultados refletem um modelo de cuidado mais seguro, baseado em dados e sustentado por práticas padronizadas, com índices de aderência aos protocolos clínicos institucionais superiores a 90% e melhoria contínua na comunicação e na efetividade das equipes multiprofissionais.

O impacto é ainda mais expressivo diante do volume de atendimentos realizados. Somente em 2024, o Sepaco ultrapassou 200 mil consultas e procedimentos, com destaque para mais de 3 mil partos — grande parte de gestações de risco — e cerca de 30 mil internações. O hospital conta com 250 leitos operacionais, sendo aproximadamente 100 de terapia intensiva, distribuídos entre unidades adulto, neonatal, pediátrica e cardiopediátrica.

Pediatria reconhecida

O Sepaco é referência em cuidados materno-infantis e gestação de alto risco no Brasil, com estrutura completa para o cuidado integral da mãe e do bebê. Desde 2022, integra o ranking World’s Best Specialized Hospitals da Newsweek, na categoria Pediatria. O ranking, desenvolvido em parceria com a consultoria Statista Inc., baseia-se em uma pesquisa independente realizada com médicos, gestores e especialistas de mais de 20 países. O resultado reflete o reconhecimento do corpo clínico internacional à consistência assistencial e à qualidade dos resultados obtidos pelo Sepaco.

“Esse resultado é consequência de investimentos estruturais e humanos consistentes ao longo dos últimos anos para oferecer uma assistência de alta previsibilidade, desfechos clínicos sólidos e experiência positiva do paciente, reconhecida nacional e internacionalmente”, afirma a executiva.

O hospital dispõe de UTIs neonatal e pediátrica de alta complexidade e de uma subunidade cardiopediátrica dedicada ao cuidado de crianças com cardiopatias congênitas. Todas contam com equipes especializadas e tecnologia avançada de suporte à vida, incluindo ECMO, na qual o hospital é certificado com o selo internacional ELSO Silver. O projeto de expansão prevê ampliar e modernizar essas unidades, alcançando cerca de 90 leitos intensivos até 2027.

Além da infraestrutura tecnológica moderna, o Sepaco conta com equipes altamente qualificadas e mantém investimento contínuo no desenvolvimento técnico e comportamental de seus profissionais, fortalecendo a cultura de excelência e segurança. Esse compromisso com a qualidade e com a formação das pessoas consolida o hospital como referência nacional em pediatria e cuidados materno-infantis de alta complexidade.

“Estar no ranking reforça nossa credibilidade técnica e institucional e nos transforma em benchmark internacional, com padrões de qualidade e segurança equivalentes aos principais centros pediátricos globais”, diz Usberco. “Ainda contribui para atrair talentos, fortalecer parcerias acadêmicas e ampliar a confiança de pacientes e operadoras.”

Cuidado integrado da mãe e do bebê

O Hospital e Maternidade Sepaco se destaca pelo modelo assistencial materno-infantil integrado, que reúne múltiplas especialidades e áreas de apoio para garantir cuidado contínuo, do pré-natal ao pós-parto. O hospital está preparado para atender gestantes com doenças clínicas complexas, intercorrências graves e malformações fetais, em ambiente seguro e tecnologicamente avançado.

O centro obstétrico dispõe de salas PPP, ambientes que concentram as etapas de pré-parto, parto e pós-parto no mesmo espaço, projetadas para oferecer uma experiência de nascimento acolhedora, segura e humanizada, com suporte técnico de alto nível e acesso imediato às equipes multiprofissionais. A integração entre obstetrícia, medicina fetal e neonatologia assegura a condução de casos de alta complexidade, como gestações múltiplas e malformações fetais. Em 2015, o hospital realizou com sucesso o parto de quíntuplos, um marco da capacidade técnica, estrutura e integração assistencial do Sepaco.

O Serviço de Medicina Fetal do Hospital e Maternidade Sepaco está entre os mais avançados do país, oferecendo diagnóstico intrauterino de alta precisão, acompanhamento integral e intervenções fetais minimamente invasivas, guiadas por ultrassonografia. O hospital também é referência em cirurgia cardíaca congênita e em procedimentos hemodinâmicos complexos, realizados em grande volume por equipes altamente especializadas.

“Mais do que infraestrutura, nosso diferencial está na integração entre múltiplas especialidades, na padronização de protocolos clínicos com base em evidências e na atenção centrada na família e na segurança do paciente”, complementa a CEO do Sepaco.

Inovações

Nos últimos anos, o Hospital e Maternidade Sepaco tem direcionado seus investimentos para tecnologias que fortalecem a segurança, a eficiência e o valor assistencial. As iniciativas abrangem desde a integração de sistemas de governança clínica e gestão de desfechos, conectados ao Escritório de Valor em Saúde, até o uso de ferramentas digitais para apoiar decisões clínicas e otimizar fluxos operacionais. O modelo de governança orientado por dados permite monitorar resultados em tempo real e maximizar desfechos clínicos positivos com uso eficiente dos recursos.

Hoje, o hospital utiliza tecnologias de última geração aplicadas à monitoração intensiva, diagnóstico por imagem e suporte avançado à vida. Conta com um Instituto de Ensino e Pesquisa e um Centro de Simulação Realística, que promovem treinamentos técnico e comportamental das equipes em cenários críticos e de alta complexidade. Além disso, investe em soluções de inteligência artificial (IA) em processos de monitoramento assistencial, gestão de indicadores e melhoria de fluxos operacionais.

“Essas iniciativas reforçam nosso compromisso com a tecnologia aplicada ao cuidado seguro, efetivo e centrado no paciente, traduzindo inovação em valor mensurável para o sistema de saúde”, afirma a executiva.