Hospital Sepaco é o primeiro do Brasil a atingir nota máxima em ranking global de saúde

Entre os quase 7 mil hospitais brasileiros, segundo números do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), uma instituição acaba de alcançar um feito sem precedentes. O Hospital e Maternidade Sepaco, em São Paulo, tornou-se o primeiro hospital brasileiro a receber a classificação máxima de 5 estrelas no Global Hospital Rating (GHR), sistema internacional de avaliação desenvolvido pela empresa de pesquisa Statista em parceria com a revista Newsweek.

A conquista posiciona o Sepaco em um grupo altamente restrito de hospitais no mundo avaliados por excelência assistencial, maturidade operacional e governança clínica baseada em evidências. Mais do que um selo, trata-se de uma distinção comparativa internacional que confirma a capacidade da instituição de conservar, de forma consistente, padrões globais de qualidade e segurança.

Um ranking que mede resultados com rigor técnico

Diferentemente de certificações tradicionais, o Global Hospital Rating se apoia em um método estatístico sólido, com validação independente e avaliação técnica multidimensional. O modelo envolve revisão documental estruturada, análise comparativa entre países e revisão por especialistas internacionais, o que confere robustez e credibilidade ao resultado.

A avaliação é abrangente e considera cinco grandes domínios: qualidade e efetividade clínica; segurança do paciente; tempestividade assistencial; tecnologia aplicada ao cuidado; e força de trabalho e governança profissional. O Sepaco apresentou resultados elevados e comprovados em todos esses eixos, assegurando a pontuação máxima de 5 estrelas.

“O resultado reforça a capacidade do Sepaco de sustentar processos estruturados, mensuráveis e alinhados às melhores práticas globais de qualidade e segurança”, afirma a CEO da instituição, Dra. Luci Meire Pivelli Usberco.

Qualidade e segurança como fundamentos do cuidado

Essa distinção internacional dialoga diretamente com a trajetória recente do hospital na consolidação de práticas assistenciais seguras e padronizadas.

Também neste ano, o Sepaco conquistou a acreditação pela Joint Commission International (JCI), referência mundial em qualidade e segurança hospitalar. A metodologia da JCI avalia mais de mil padrões relacionados à governança clínica, comunicação segura, segurança medicamentosa, qualificação profissional, direitos do paciente e gestão integrada de riscos.

A aplicação do método tracer, que acompanha o percurso real do paciente dentro da instituição, confirmou a maturidade e a estabilidade dos processos assistenciais, evidenciando uma abordagem de cuidado ancorada por monitoramento permanente e uma cultura institucional de melhoria.

Ainda em 2025, o hospital obteve mais uma conquista relevante: pela quarta vez, garantiu posição no ranking World’s Best Specialized Hospitals 2026, na categoria Pediatria, também elaborado pela Statista em colaboração com a Newsweek. A recorrência nesse ranking comprova a solidez da atuação da instituição em uma área especialmente sensível e estratégica, como o cuidado de crianças.

Alta complexidade com visão integral do paciente

Fundado em 1979, o Hospital e Maternidade Sepaco é uma instituição de alta complexidade com mais de 250 leitos, distribuídos entre unidades de internação, UTIs adultas, neonatal e pediátrica, centro cirúrgico, hemodinâmica, serviço de emergência e ampla estrutura diagnóstica.

Na linha adulta, o hospital conduz procedimentos especializados em diversas áreas clínicas e cirúrgicas, com atuação consistente no cuidado a pacientes críticos e protocolos bem estabelecidos para condições tempo-dependentes, como sepse, dor torácica, AVC e manejo perioperatório.

Na frente materno-infantil, o Sepaco organiza a jornada completa de cuidado — da medicina fetal ao acompanhamento neonatal e pediátrico — com expertise em obstetrícia de alto risco, neonatologia complexa e cardiopediatria, incluindo cardiopatias congênitas. A experiência em ECMO, com certificação ELSO Silver, demonstra a capacidade técnica da instituição em cenários clínicos de elevada complexidade.

Dados, indicadores e comparação com padrões globais

Um dos diferenciais estruturais do Sepaco está na gestão assistencial orientada por dados. O hospital mantém um sistema maduro de monitoramento clínico, operacional e de experiência do paciente, utilizando plataformas como Epimed e DRG Solventum (APRDRG). Esses sistemas permitem análises internas aprofundadas e comparações bem definidas com referências nacionais e internacionais.

A participação em redes de benchmarking, como a Vermont Oxford Network, complementa essa abordagem ao possibilitar avaliação comparativa de resultados e incorporação sistemática de melhores práticas — um elemento decisivo para o posicionamento do hospital em rankings e avaliações globais.

Pessoas, governança e desenvolvimento contínuo

Por trás dos indicadores, está um ativo central: pessoas. A governança assistencial do Sepaco se apoia em processos formais de avaliação periódica da efetividade clínica e operacional, com análise de resultados, auditorias internas e alinhamento técnico entre equipes multiprofissionais.

O compromisso institucional com ensino, pesquisa e desenvolvimento profissional é sustentado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, que promove capacitação contínua, simulação realística, produção científica e integração com redes externas. Essa base fortalece a adoção de práticas baseadas em evidências e suporta a evolução permanente dos processos.

Um marco para o hospital e para a saúde no Brasil

Ao se tornar o primeiro hospital brasileiro a alcançar as 5 estrelas no Global Hospital Rating, o Sepaco consolida sua posição de liderança em qualidade assistencial e projeta o Brasil no cenário internacional da saúde de alta performance.

Em um setor marcado por desafios crescentes – da segurança do paciente à incorporação responsável de tecnologia –, a classificação evidencia que excelência clínica, governança e consistência operacional podem ser construídas de forma sustentável no país, com impacto direto na confiança da sociedade e na experiência do cuidado.