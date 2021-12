Homem-Aranha fatura US$ 1 bi e mostra como será o futuro do cinema

O filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria neste domingo, menos de duas semanas depois de chegar aos cinemas. É a primeira vez que um filme alcança esse marco desde 2019. O último a conseguir o feito foi Star Wars: Episódo IX em dezembro de 2019. Homem Aranha chegou à marca 12 dias após ser lançado.

O filme é uma produção conjunta entre Sony e os estúdios Marvel, da Disney, e já é o filme de maior resultado da Sony de todos os tempos nos cinemas dos Estados Unidos, conforme anunciou a Sony Pictures no domingo.

Os únicos outros filmes que chegaram ao 1 bilhão de dólares mais rápido foram os longas da Marvel Vingadores: Ultimato (2019), e Vingadores: Guerra Infinita (2018), que chegaram a 1 bilhão de dólares em 5 dias e 11 dias respectivamente.

Nos dois anos desde o início da pandemia, a indústria do cinema mudou drasticamente. De um lado os serviços de streaming começaram a dominar o mercado e filmes foram lançados mais rápido do que nunca. Do outro, o modelo de negócio dos cinemas ficou em suspenso.

O lançamento de Homem-Aranha vem para mostrar que ainda há vida neste mercado. Os números mostram que, enquanto os serviços de streaming cumprem seu propósito, as salas de cinema não estão mortas e alguns filmes ainda funcionam na telona.

O sucesso de Homem-Aranha deve reforçar uma tendência que já se desenhava antes da pandemia. Mesmo sem as regras de isolamento social, dramas adultos, comédias e filmes alternativos já tinham dificuldades de alcançar uma bilheteria mais relevante.

Em 2022, Hollywood deve se afastar ainda mais desses gêneros, apoiando-se em seus eixos de sustentação, que incluem as sagas de super-heróis como Homem-Aranha.