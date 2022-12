Heinz mudou o rótulo do ketchup após morte da rainha Elizabeth II; entenda

A multinacional Heinz anunciou uma mudança nos rótulos dos ketchups no Reino Unido, após a morte da rainha Elizabeth II, anunciada no início de setembro de 2022.

De acordo com o Mirror, a mudança será feita por conta do Royal Warrant, documento que permite que uma empresa use o brasão real em seus produtos em troca do fornecimento de bens e serviços à realeza britânica.

O motivo da mudança

No trono há 70 anos, a rainha mais longeva do Reino Unido usava um brasão com o leão da Inglaterra, o unicórnio da Escócia e um escudo dividido em quatro quartos acompanhado pelas palavras "por compromisso para Sua Majestade, a Rainha".

Os Royal Warrants são concedidos a cerca de 30 empresas por ano. A Associação de titulares de Royal Warrants (RWH) disse que as empresas devem provar que a família rela britânica usa regularmente seus produtos e que "os candidatos são obrigados a demonstrar que possuem uma política ambiental e de sustentabilidade adequada".

No caso do ketchup Heinz, este símbolo é exibido na parte superior e frontal dos frascos vendidos no Reino Unido.

Com a morte da monarca, a imagem deve ser alterada para o brasão do rei Charles III, que assumiu o trono aos 73 anos. Antes mesmo de assumir o trono, Charles já conduzia diversos negócios e agora terá de conciliar a monarquia à liderança de ao menos duas empresas no Reino Unido.

Outras marcas também vão precisar alterar seus produtos. Confira algumas das principais empresas reconhecidas pelo Royal Warrant -- e, portanto, com produtos ou serviços utilizados pela família real britânica:

Bacardi Martini

Veuve Clicquot

Coca-Cola

Heinz

Johnnie Walker

McIlhenny Company (da pimenta Tabasco)

Nestlé

Twinings (de chá)

Schweppes

Procter & Gamble

Unilever

A história da Heinz

A história da Heinz está diretamente ligada ao Reino Unido, apesar da marca não ser britânica. Conhecida pelos seus condimentos, como maionese, ketchup e mostarda, a marca foi criada em 1869 pelo americano Henry John Heinz. Aos 25 anos, ele fundou uma pequena empresa que comercializava conservas em potes de vidro transparentes.

O famoso ketchup da marca começou a ser comercializado em 1870. A internacionalização do produto começou com a exportação para a britânica Fortnum & Mason. Em 1896, a Heinz já vendia mais de 60 produtos.

Na década de 1920, a marca entrou de vez no Reino Unido. De acordo com a empresa, no primeiro ano as fábricas produziram 10 mil toneladas de alimentos. Além do ketchup, os feijões Heizn também eram muito consumidos.

Apenas em 2013 a gigante dos alimentos Kraft Heinz iniciou sua produção no Brasil. Neste ano, a marca apostou no mercado de maioneses brasileiro.

De olho em um consumidor que gosta de sabor e ao mesmo tempo se preocupa com o bem estar animal, todas as maioneses da marca Heinz serão feitas com ovo caipira, ou seja, vindos de galinhas criadas de forma mais livre e não em ambientes fechados. Além disso, a marca lançou novos sabores de maionese: alho tostado com ervas e páprica defumada. Os lançamentos fazem parte da estratégia da Kraft Heinz de reforçar sua atuação na categoria, que tem grande potencial de crescimento na avaliação da companhia.