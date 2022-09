Além da Heinz: Quais marcas têm o selo de qualidade da realeza britânica

A morte da rainha Elizabeth II marca, além do fim de uma era no Reino Unido, a mudança do brasão utilizado por empresas com o selo de qualidade da família real. Esse é o caso do katchup Heinz, que precisará mudar o brasão para o do Rei Charles III em seus produtos no mercado britânico.

A permissão de uso do símbolo da realeza está prevista no Royal Warrant concedido a marcas que fornecem bens ou serviços regularmente à família real. A honra, no entanto, não é reservada apenas à Heinz. Cerca de 800 empresas, de diferentes setores e origens, fazem parte deste grupo seleto.

O direito de uso do brasão real é concedido, incialmente, por cinco anos e não pode ser renovado "se a qualidade ou fornecimento do produto ou serviço for insuficiente".

Confira algumas das principais empresas reconhecidas pelo Royal Warrant -- e, portanto, com produtos ou serviços utilizados pela família real britânica.