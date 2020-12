Para produzir Heineken, Amstel e Devassa, grupo prevê nova fábrica em MG

O Grupo Heineken anunciou a intenção de construir uma nova cervejaria em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, depois de se reunir com representantes da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais e da Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (INDI).

De acordo com a fabricante de cervejas, a nova unidade deve gerar mais de 300 empregos diretos e apoiará o crescimento do Grupo no Brasil, especialmente no segmento de cervejas premium. Os rótulos que serão produzidos na unidade são Heineken, Amstel e Devassa.

“A localização é estratégica para a companhia, uma vez que a região Sudeste é extremamente importante para o crescimento das categorias premium e mainstream. O Grupo Heineken acredita no Brasil e segue investindo para garantir que seus produtos cheguem a todos os consumidores e clientes em todo o país”, afirma Maurício Giamellaro, presidente do grupo Heineken no Brasil, em nota.

A empresa ainda não anunciou os investimentos previstos – a informação deve ser divulgada em 2021. “A chegada de uma grande empresa como o Grupo Heineken em Pedro Leopoldo é uma ótima notícia para Minas Gerais. Serão mais investimentos e empregos para os mineiros, algo que nosso governo tem se esforçado muito tornar possível”, diz o governador Romeu Zema em nota.

Essa será a 16ª fábrica da Heineken no país. Atualmente a empresa está presente em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), além de contar com duas micro cervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados de refrigerantes em Manaus (AM). O Brasil já é o país mais relevante para o grupo em todo o mundo.

O grupo Heineken chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin, tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O grupo gera mais de 13 mil empregos.

O portfólio de cervejas do grupo é composto por Heineken, Sol, Amstel, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs.