Heineken e Wickbold vão produzir pães e doar para famílias carentes

A cervejaria Heineken e a Wickbold anunciaram uma parceria para produzir 2 milhões de fatias de pães de forma – o equivalente a 40 toneladas – à base de malte para doar a famílias em situação de vulnerabilidade, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

O projeto foi batizado de “Fornada do Bem” e consiste na transformação do malte das cervejarias do grupo em pão, um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros.

A doação será destinada a famílias que passam por necessidades e começará a ser distribuída a partir do mês de julho, no estado de São Paulo, por meio da ONG Banco de Alimentos.

Segundo comunicado, cerca de 3 toneladas de malte foram doadas pela cervejaria e passarão por processos de moagem específicos para atender às necessidades de produção do pão.

Já a Wickbold precisou readequar a linha de produção para atender às demandas da iniciativa. A empresa dedicou sua equipe técnica aos testes e desenvolvimento do projeto, incluindo a formulação de uma receita exclusiva, uma vez que será a primeira vez que a marca utilizará o malte como ingrediente em pães de forma fatiados – até hoje o malte está presente no portfólio apenas em um de seus pães de hambúrguer.

“Seguimos nosso compromisso de continuar articulando frentes para minimizar as consequências desta crise”, afirma Mauricio Giamellaro, presidente da Heineken do Brasil, em comunicado.