Goldman Sachs tem lucro líquido e receita bem acima do esperado no 4º tri

O Goldman Sachs reportou nesta terça-feira um salto de 153% no lucro do quarto trimestre, impulsionado por outro desempenho robusto da sua área de negociação, bem como aumento nas atividades de fusão e aquisição.

O lucro líquido do banco aplicável aos acionistas ordinários aumentou para 4,36 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de dezembro, ante 1,72 bilhão de dólares um ano antes. O lucro por ação subiu para 12,08 dólares, de 4,69 dólares.

Os analistas esperavam um lucro de 7,47 dólares por ação, em média, de acordo com a estimativa do IBES da Refinitiv.

A receita total aumentou 18%, para 11,74 bilhões de dólares.

O desempenho do Goldman acompanhou os ganhos mais amplos das áreas de trading dos bancos de Wall Street, com o JPMorgan Chase também relatando resultados mais fortes do que o esperado, já que os volumes do mercado financeiro permaneceram consistentemente altos.

O gigante de Wall Street também se beneficiou de níveis recordes de atividade nos mercados de capitais durante o trimestre, com receitas consideráveis de ofertas de ações das quais atuou como coordenador, incluindo Airbnb, Doordash, Lufax e Root.