Gestora de saúde Alice inclui mais 2 hospitais e 4 laboratórios em plano

A healthtech e gestora de saúde Alice agora tem em seu portfólio os laboratórios Alta, Salomão Zoppi, Delboni Auriemo e Lavoisier, que pertencem ao Grupo Dasa.

A Alice recentemente anunciou uma parceria com o hospital Albert Einstein também contará com mais dois hospitais e duas maternidades: o Hospital BP, o BP Essencial, a maternidade Santa Joana e a Sepaco.

De acordo com a empresa, até o final do mês a healthtech passará a ter nove hospitais e mais de 200 centros de diagnóstico à disposição dos clientes e serão 30 opções de planos modulares, com combinações de hospitais, laboratórios e tipos de acomodação que podem ser definidas de acordo com a preferência de cada pessoa.

A rede de saúde da Alice é formada também por outras instituições como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Hospital Sabará, a Pro Matre Maternidade, os laboratórios Fleury e A+.

Fundada em 2019 por André Florence, Guilherme Azevedo e Matheus Moraes, a empresa faz questão de não ser intitulada como um plano de saúde, mas sim como uma gestora.

Todos os clientes têm um time de saúde formado por um médico(a), um enfermeiro(a), um nutricionista e um preparador físico, que irão acompanhá-lo por toda a sua vida, definindo um plano de ação mirando uma vida mais saudável.

Os membros também têm acesso à Casa Alice, que é o espaço físico criado pela healthtech para realizar consultas presenciais, exames de sangue e atividades extras organizadas pela casa.

A Alice adota uma estratégia baseada em resultados, de que o sistema de saúde deve considerar a qualidade do serviço prestado ao paciente e o resultado de melhora de saúde obtido como critério para remuneração. Desde a fundação, a empresa já recebeu 47,8 milhões de dólares de investimento.