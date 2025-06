Gerdau mantém liderança na produção de aço de baixo carbono na América Latina em 2024

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, manteve-se líder na produção de aço de baixo carbono na América Latina, com 11,7 milhões de toneladas produzidas em 2024. Desse total, cerca de 70% têm origem em sucata metálica, o que posiciona a companhia como a maior recicladora da região, com aproximadamente 10 milhões de toneladas recicladas anualmente.

Sustentabilidade no centro da estratégia

A empresa também se destaca por ter uma das menores emissões de gases de efeito estufa do mundo no setor do aço, com uma média de 0,85 tCO₂e/t — menos da metade da média global da indústria.

Além disso, é a maior produtora de carvão vegetal do mundo, mantendo mais de 230 mil hectares de base florestal em Minas Gerais. Deste total, 90 mil hectares são destinados à conservação de mata nativa, contribuindo para a preservação da biodiversidade local.

Esses dados estão no novo Relatório Anual 2024 da Gerdau, que detalha indicadores e metas de sustentabilidade, sociais e de governança. O documento apresenta as estratégias de negócios, inovação e desempenho financeiro da companhia no último ano, além dos desafios e oportunidades para o futuro.

Apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul

O relatório também traz um panorama das ações da Gerdau na reconstrução do Rio Grande do Sul, estado onde a empresa foi fundada. Foram destinados mais de R$ 51,4 milhões para obras e projetos nas áreas de educação, habitação, infraestrutura e empreendedorismo nas localidades mais afetadas pelas enchentes.

“Nosso relatório reforça o compromisso da Gerdau em ser parte das transformações de uma indústria que impulsiona desenvolvimento econômico, social e ambiental de forma equilibrada e responsável. Também traz um olhar especial para a atuação da companhia na reconstrução do Rio Grande do Sul, estado que é parte essencial da nossa história e que precisou — e segue precisando — da união de esforços de toda a sociedade”, afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.

Investimentos em impacto social e diversidade

Em 2024, a empresa investiu R$ 110,5 milhões em projetos sociais, beneficiando mais de 3,6 milhões de pessoas e mobilizando 7 mil colaboradores voluntários. O programa Reforma que Transforma, o maior projeto social da história da Gerdau, entregou 1.081 reformas habitacionais, sendo 227 delas no Rio Grande do Sul, para famílias afetadas pelas enchentes.

Além do impacto social, a Gerdau destinou R$ 1,02 bilhão para aprimorar práticas de ecoeficiência, com foco em proteção do ar, da água e do solo, eficiência energética e redução de emissões de gases de efeito estufa. Parte significativa desse investimento foi direcionada às operações de mineração.

No pilar social, a companhia também avançou na promoção da diversidade: mulheres ocupam 26,05% das posições de liderança e pessoas negras, 29,3%. Esse avanço reflete o compromisso da organização com um ambiente mais inclusivo e representativo.

Clique aqui para acessar o conteúdo completo do Relatório Anual 2024 da Gerdau.