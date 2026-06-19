Shenzhen abre ponto de contato em São Paulo para negócios com o Brasil

Representantes de governos, empresas e instituições financeiras da China e do Brasil se reuniram em São Paulo para discutir cooperação econômica, comércio e novos investimentos bilaterais. O encontro foi promovido pela cidade de Shenzhen e pelo distrito de Luohu e reuniu mais de 150 participantes dos dois países.

O objetivo da iniciativa foi ampliar parcerias em áreas como infraestrutura, inovação, comércio e investimentos, com foco no fortalecimento das relações econômicas entre China e Brasil.

O cônsul-geral da China em São Paulo, Yu Peng, afirmou que os resultados da cooperação entre os dois países sustentam a ampliação de parcerias em novos setores.

Durante o evento, o membro do Comitê Consultivo do Conselho Empresarial Brasil-China, Reinaldo Ma, afirmou que a presença institucional reduz incertezas para investidores. Segundo ele: “quando o governo participa, há mais segurança para a entrada de empresas no Brasil, especialmente em um ambiente regulatório complexo”.

Um dos destaques do encontro foi a inauguração do ponto de contato de Shenzhen em São Paulo. A estrutura tem como objetivo facilitar a expansão de negócios entre Brasil, China e América Latina, além de conectar empresas interessadas em parcerias comerciais.

O presidente da BYD Brasil, Tyler Li, afirmou que o encontro funciona como uma plataforma de aproximação entre empresas dos dois países. Ele destacou que o mecanismo facilita conexões e amplia oportunidades de negócios entre companhias chinesas e brasileiras.

A diretora de Relações Internacionais da INVESTSP, Julia Saluh, afirmou que a relação econômica entre os países se expande para além do agronegócio. Segundo ela, a indústria brasileira busca maior integração com a indústria chinesa em áreas como tecnologia e inovação.

“Há um avanço na cooperação industrial e tecnológica, com mais troca de informações e parcerias”, disse.

Ao final do encontro, os participantes assinaram cinco acordos de cooperação em áreas como comércio, serviços e articulação institucional.

A expectativa de representantes do setor público e privado é que o novo ponto de contato de Shenzhen em São Paulo amplie o fluxo de investimentos e fortaleça a integração econômica entre China e Brasil.