Amigos deixam mundo corporativo e faturam R$ 31 milhões com franquia de padaria portuguesa

Nascido em Caldas da Rainha, cidade a oitenta quilômetros de Lisboa, em Portugal, Pedro Nogueira não tem nenhuma receita familiar famosa de doces portugueses. Porém, ele encontrou no Brasil o parceiro ideal, João Baroni, para criar um empreendimento gastronômico português.

Juntos, eles deixaram o mundo corporativo e fundaram em 2014 a B.LEM. uma rede de padarias com 50 unidades franqueadas e com faturamento de R$ 31 milhões em 2022.

“Nossa ideia com a B.LEM é a de trazer uma experiência emocional e gastronômica, mas contemporânea. Queremos ter, no Brasil, um pouco do que temos em Portugal hoje – e não clichês dos tempos das caravelas”, diz Pedro Nogueira.

Como o negócio começou

Cansados de tantas viagens a trabalho e da rotina exaustiva do mercado corporativo, os executivos que trabalhavam em multinacionais começaram a pensar em abrir um negócio próprio.

“Não tínhamos ideia de qual negócio abrir", conta Nogueira. "Viajávamos muito a trabalho e tínhamos várias coisas em mente. Começamos a estudar o mercado e pensamos em criar uma padaria com produtos portugueses”.

A B.LEM começou com uma loja própria em 2014, localizada na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Inicialmente, a produção atendia restaurantes, bares e outras padarias. O sucesso dessa primeira unidade levou à abertura de outras lojas próprias, chegando a sete no total.

Desde sua inauguração, a B.LEM já vendeu mais de um milhão de pastéis de nata, o famoso doce português. Em suas lojas, os clientes encontram uma variedade de produtos portugueses, desde pães e doces tradicionais até salgados de bacalhau, sanduíches e o autêntico café português.

Expansão com franquias

O modelo de franquias surgiu de forma espontânea, quando uma cliente se encantou com o conceito da B.LEM e propôs a ideia de franqueamento. A partir daí, novos franqueados foram surgindo e a marca decidiu testar diferentes formatos de lojas, incluindo unidades de rua, em shoppings e quiosques a partir de 2016.

“Crescer com franquias foi um caminho natural, porque sempre fomos procurados por clientes ou até indicados pelos franqueados atuais. Atualmente, temos seis multifranqueados, sendo um deles com três lojas e os demais, com duas lojas, algo que incentivamos na rede” diz João Baroni.

O valor do investimento inicial varia entre R$250 mil e R$600 mil, dependendo do modelo da franquia. O faturamento pode chegar R$ 200 mil.

Com o crescimento das unidades, a produção foi transferida em 2020 para uma fábrica com capacidade de abastecer 100 unidades.

O faturamento da B.LEM tem crescido significativamente. Em 2022, a rede alcançou um faturamento de R$ 31 milhões, com 41 lojas em funcionamento. Os valores se referem apenas às lojas, o faturamento da fábrica foi de R$ 8 milhões.

Atualmente, a rede conta com 50 lojas -- a maioria delas no estado de São Paulo. A expectativa é fechar o ano com um faturamento de R$ 35 milhões.

A expectativa da marca é abrir novas unidades em capitais onde ainda não está presente, como Brasília, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis.