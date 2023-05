Engenheiros recém-formados criam franquia de açaí com R$ 15 mil. Hoje, rede fatura R$ 215 milhões

A franquia The Best Açaí é um bom exemplo do empreendedorismo brasileiro. Cada vez mais, jovens recém-formados têm optado por criar o próprio negócio ao invés de seguir carreiras tradicionais em suas áreas de formação. Esse foi o caso dos amigos Mateus Bragatto, Mateus Queiroz e Sérgio Kendy, que criaram uma marca de açaí com R$ 15 mil em vez de trabalharem com Engenharia Civil.

Em cinco anos, a rede já abriu mais de 200 franquias e faturou 215 milhões em 2022. A expectativa é atingir 300 unidades, entre franquias e lojas próprias, e faturar R$ 300 milhões neste ano.

Como o negócio funciona

A primeira unidade foi inaugurada em 2017 em Londrina, no Paraná, próxima da universidade onde eles estudavam. Com a premissa de oferecer qualidade e diversidade de opções em um modelo self-service, a rede trabalha com 12 sabores de açaí, 24 de sorvetes e 40 acompanhamentos, entre frutas, cremes e doces.

“O nosso cliente tem a liberdade de escolha. Seja uma opção mais leve, com foco nos benefícios do insumo ou com inúmeras combinações. Crianças, jovens e o público mais sênior conseguem adequar aos seus paladares, tornando o The Best Açaí um local que reúne toda a família. Da nossa parte, garantimos a qualidade de todos os produtos, padronização e a criação de um ambiente acolhedor”, diz o CEO Sérgio Kendy.

Após o primeiro ano de operação, clientes começaram a procurar os sócios para se tornarem franqueados da marca. Ao adotar o modelo de franquias, a expansão da The Açaí Best aconteceu de forma rápida com um modelo único de loja a partir de R$ 230 mil, com taxa de franquia inclusa.

Atualmente, a rede conta com 200 lojas, sendo 10% operadas pela própria franqueadora, em estados como Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Fábrica própria da franquia

“O crescimento exponencial da rede demandou também o aumento da produção. A previsão de conclusão é para julho e com ela conseguiremos atender a capacidade produtiva de 50 toneladas por dia e 170 toneladas de armazenamento com a câmara fria”, conclui Sérgio Kendy.

A rede produz o próprio açaí e sorvetes, sendo 12 e 24 opções respectivamente, na Amadelli, fábrica e distribuidora dos produtos The Best Açaí. A operação está localizada em Londrina, no Paraná, e tem 1.900 m² de área construída.

Para acompanhar a expansão das franquias e, consequentemente, o aumento da demanda, em janeiro de 2023 se iniciou o projeto de expansão, com investimento próprio de aproximadamente R$ 15 milhões e que irá agregar mais de 2.000 m² de estrutura.

A expectativa do CEO é a abertura de mais 100 lojas e diversas ações voltadas à tecnologia e consumidores.

“O APP está em fase beta e a tecnologia é nossa. Com ele conseguiremos acompanhar e entender o comportamento dos nossos clientes com pedidos personalizados, clube de benefícios, entre outros”, diz Kendy.