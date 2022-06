Forever 21 faz liquidação e deve fechar lojas no Brasil

A fast-fashion americana Forever 21 está se preparando para fechar suas lojas no Brasil. A empresa, que atua no país desde 2014, anunciou nas redes sociais uma liquidação com tudo pela metade do preço.

Segundo o Estadão, a expectativa é de que as lojas não recebam mais peças após o período de liquidação previsto até o próximo domingo, 19, data em que as 15 unidades da empresa no Brasil devem fechar definitivamente.

Com um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, a varejista foi do auge à falência em pouco anos.

Embora tenham contribuído para o sucesso da varejista Forever 21 durante anos, as peças lançadas rapidamente a preços baixos também podem ter sido uma das razões para a sua queda. A falta de visão para as mudanças no consumo e para o avanço no comércio eletrônico levou a empresa a dificuldades.

O caso da Forever 21 é o mais emblemático das mudanças de hábitos dos consumidores nos Estados Unidos e no mundo. Com lojas gigantes em espaços de destaque, como a Times Square em Nova York, em menos de seis anos, a empresa foi de sete a 47 países, o que aumentou a complexidade do negócio.

No entanto, com o avanço do comércio eletrônico, os shopping centers e grandes lojas de departamento sofreram com a queda de visitas e vendas.

Recuperação judicial

Em 2019, a Forever 21 entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A varejista com sede em Los Angeles informou na época que cerca de 350 das lojas da rede, incluindo 178 nos Estados Unidos seriam fechadas, mas que iria preservar a operação na América Latina.

