Ford conclui a venda da fábrica em São Bernardo do Campo

A montadora norte-americana Ford informou neste sábado (31) que fechou a venda de uma de suas fábricas no Brasil para a empresa de construção civil e logística Construtora São José e para a gestora de ativos FRAM Capital, sem informar o valor.

Um acordo anterior para vender a fábrica em São Bernardo do Campo (SP), que fabrica tanto o Ford Fiesta quanto ônibus, para a CAOA fracassou no ano passado.

A Ford anunciou em seguida o fechamento da fábrica. O comunicado da Ford anunciando a venda não continha detalhes sobre a transação.

“Estamos muito felizes em concluir essa transação com a Construtora São José e com a FRAM Capital, empresas conceituadas e com ampla experiência em seus segmentos de atuação, que contribuirão com a geração de empregos e o desenvolvimento de São Bernardo do Campo”, disse Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul e Grupo de Mercados Internacionais, em comunicado.