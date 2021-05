Fast Shop lança programa com entrega em até 2 horas, frete grátis e mais

A varejistas Fast Shop está lançando o Fast Prime, um programa de relacionamento que oferece benefícios como frete e instalação grátis, entregas em até duas horas e outros serviços. O clube de vantagens é válido para o site, o app e as 85 lojas da rede.

O programa é dividido em dois planos: o Prime, no valor de R$ 14,90 por mês com direito à ofertas exclusivas, frete grátis, atendimento personalizado no SAC e no televendas e suporte técnico remoto; e o Prime Plus, no valor de R$ 39,90 ao mês e que, além de todos os benefícios do Prime, também oferece entregas em até duas horas sem custo adicional, duas instalações gratuitas por ano e suporte técnico remoto e presencial. A expectativa da marca com o Fast Prime é triplicar a recorrência de compra.

Para desenvolver este modelo, desde dezembro é rodado um projeto piloto em quatro lojas de forma a mapear as necessidades dos clientes e preço possível. A oferta dos serviços também foi possível graças ao desenvolvimento da empresa que em 2020 teve metade das vendas realizadas nas lojas físicas e a outra metade no online. "Vínhamos no processo de digitalização há pelo menos três anos. Antes da pandemia 30% das vendas saíam do e-commerce, mas a tendência foi bastante acelerada. Assim, vimos a oportunidade de conectar ainda mais os vendedores e oferecer facilidades como entrega ultra rápida até na Black Friday", diz Eduardo Salem, diretor-geral de operações da Fast Shop.

De acordo com o executivo, é possível realizar, essa modalidade de entrega por conta de uma parceria com a Uber e a Loggi, que entregam produtos na mesma cidade ou nas cidades vizinhas de uma loja. Quando o consumidor está mais longe a intenção é entregar de dois a três dias. "Estamos também em contato com outras empresas de logística para ampliar essa opção", diz.

Pandemia

Com 84 das 85 lojas localizadas em shoppings para o público das classes A e B, em grande parte do ano passado as unidades permaneceram fechadas. Ainda assim a companhia aumentou o faturamento em 20% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Como os vendedores já estavam acostumados a ter acesso ao sistema de estoque em um smartphone, ficou fácil estimular a venda deles também pelo celular. Pensando nisso, a companhia colocou um chat no app para que o consumidor pudesse tirar as suas dúvidas direto com quem mais entende. "Investimos nesse atendimento especializado presencialmente e não foi diferente à distância", diz Salem.

Deste modo, a Fast Shop não abriu mão de reinaugurar, em novembro, a unidade do Shopping no Ibirapuera. "Nesta flagship criamos um loft inteligente, onde todos os itens estão à venda e o consumidor consegue entender de perto a usabilidade de cada produto. Esta loja já nos surpreende e fatura mais do que antes", diz.

A partir das novidades, os executivos da Fast Shop entenderam como o programa de relacionamento é vantajoso para os negócios, uma vez que a empresa caminha cada vez mais para o oferecimento de experiência e personalização. Além disso, dados da pesquisa Consumer Scan 2020 Brazil, realizada pela Kantar e BrandLoyalty, com mais de 1.500 pessoas, mostram que 68% dos consumidores gastariam mais se existissem programas de fidelidade nos estabelecimentos que frequentam. A mesma pesquisa mostra a importância da entrega de benefícios que vão além das ofertas: entre os entrevistados, 85% esperam ser recompensados por sua fidelidade com vantagens que vão além de descontos.