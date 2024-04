EXAME é o veículo mais buscado em 2024 e tem os três jornalistas mais relevantes para empresas

Maior e mais tradicional publicação de negócios do Brasil, a EXAME conquistou um novo e relevante prêmio neste 2024. A EXAME foi reconhecida como o veículo de imprensa mais buscado do país, segundo levantamento da plataforma Press Manager, especialista em comunicação institucional.

Num ranking divulgado em abril, com dados do primeiro trimestre, a Press Manager colocou a EXAME no topo de uma lista que também tem Folha de S. Paulo e Valor Econômico completando as três primeiras posições.

Em outro ranking, focado em jornalistas, a EXAME também foi destaque absoluto. Tem os três jornalistas mais buscados por empresas para divulgar notícias: Marcos Bonfim, Juliana Pio e Leo Branco. Além deles, tem outros cinco jornalistas entre os 30 mais buscados do Brasil: Layane Serrano, Laura Pancini, André Lopes, Daniel Giussani e Isabela Rovaroto.

A Press Manager tem 15 mil veículos de imprensa e 55 mil jornalistas cadastrados. Para chegar ao resultados dos veículos e dos jornalistas mais buscados, computou 150 mil pesquisas feitas no primeiro trimestre de 2024 por 600 agências de comunicação, assessorias de imprensa e empresas públicas e privadas. Esse grupo é responsável por divulgar notícias das 8 mil maiores empresas do país.

"Ser o jornalista mais procurado dentro da plataforma traduz a relevância do trabalho realizado e o resultado da pesquisa de 2024 é um reflexo direto da ampla influência e da credibilidade da EXAME como veículo de imprensa e como seu trabalho é percebido pelos assessores e seus clientes", diz Leandro Sobral, sócio-diretor da Press Manager.

Recordes e Oscar da Mídia

O reconhecimento da relevância é visto também num interesse crescente dos leitores. A EXAME fechou o primeiro trimestre com crescimento de 37% em audiência, segundo dados da plataforma Similar Web, o que consolidou o veículo na liderança dos sites de negócios e entre os dez maiores sites de notícias do Brasil.

Na semana passada a EXAME conquistou também o INMA Media Awards, mais prestigiosa premiação de inovação em mídia do mundo, conhecida como o “Oscar da Mídia”.

A EXAME concorria na categoria Melhor Produto ou Serviço Comercial, com o projeto "Adicionando valor à marca EXAME com a criação de uma nova frente de receita de produtos digitais".

O projeto ressaltou o sucesso da Faculdade EXAME, a frente de educação criada em 2020 para completar a jornada de relacionamento com nossa audiência e que já contou com 70 mil estudantes.