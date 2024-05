Microsoft estreia ‘Copilot+’ em computadores com recursos de IA

A Microsoft apresentou uma nova categoria de computadores pessoais com recursos de inteligência artificial, à medida que a empresa se apressa para incorporar a tecnologia emergente em seus produtos e competir com a Alphabet e a Apple. As informações são da Reuters.

Em um evento realizado em seu campus em Redmond, Washington, o CEO Satya Nadella apresentou os novos PCs Copilot+, que serão vendidos pela Microsoft e uma variedade de fabricantes, incluindo Acer e Asustek Computer.

As ações da Microsoft estão próximas de altas recordes, impulsionadas por uma alta em Wall Street, alimentada pelas expectativas de que a IA impulsionará um forte crescimento dos lucros para a empresa e seus rivais de tecnologia.

Capazes de realizar mais tarefas de IA sem recorrer a centros de dados na nuvem, os novos computadores terão preços a partir de $1.000 (R$ 5100) e começarão a ser enviados em 18 de junho.

A capacidade de processar dados de IA diretamente no computador permite que o Copilot+ inclua um recurso chamado "Recall,” que rastreia tudo o que é feito no computador, desde a navegação na web até conversas de voz, criando um histórico armazenado no computador que o usuário pode pesquisar quando precisar se lembrar de algo que fez, mesmo meses depois.

Remessas globais de PCs em queda

As remessas globais de PCs caíram cerca de 15% para 242 milhões no ano passado, de acordo com a empresa de pesquisa Gartner, sugerindo que a Microsoft espera que a nova categoria de computadores represente cerca de um quinto de todos os PCs vendidos.

Os computadores "Copilot+" da Microsoft, que destaca os recursos de IA, é reminiscente da categoria "Ultrabook" de laptops finos com Windows que a Intel promoveu com fabricantes de PCs em 2011 para competir contra o MacBook Air da Apple.