Ex-presidente da Cielo, Rômulo Dias é o novo CFO do PicPay

O PicPay começou 2021 com o pé no acelerador. Depois de contratar o ex-presidente da Elo, Eduardo Chedid, como diretor de serviços financeiros, a fintech anuncia nesta segunda-feira, 22, a contratação de Rômulo Dias, ex-presidente da PagSeguro e da Cielo. O executivo chega para assumir o posto de vice-presidente financeiro, de relações com investidores e novos negócios do PicPay.

Dias chega em momento em que o PicPay se move agressivamente para se tornar um superaplicativo, modelo popularizado pela chinesa WeChat. Criado em 2012 no Espírito Santo, o PicPay recebeu investimentos da J&F a partir de 2015 por meio de outra empresa da holding, o Banco Original e, desde então, vem se tornando um marketplace de serviços financeiros.

Aproveitando o impulso de digitalização da pandemia, a empresa passou a usar incentivos como remuneração acima do CDI, cashback e descontos em produtos para atrair novos usuários. Com isso, conseguiu mais do que dobrar sua base de clientes nos últimos 12 meses, chegando a 45 milhões de pessoas.

"A tecnologia provocou mudanças profundas na indústria financeira. Estou entusiasmado em participar do projeto de uma companhia que é protagonista dessas mudanças e tem uma orientação clara para colocar o cliente no centro da estratégia", afirma Dias.

O novo vice-presidente financeiro responderá diretamente ao presidente do PicPay, José Antônio Batista, da família fundadora da J&F. "Temos grandes desafios pela frente para consolidar a liderança do PicPay num segmento que passa por muitas e rápidas transformações. A visão de mercado do Rômulo e a sua capacidade de gestão serão muito importantes para a evolução dos nossos negócios”, afirma o presidente.

Desde que assumiu a presidência do PicPay em agosto de 2020, substituindo Gueitiro Genso, Batista vem trazendo diversos executivos do mercado para a diretoria executiva.

No começo do mês, o PicPay anunciou também a entrada de novos nomes para o seu conselho de administração. A executiva Camila Farani, investidora-anjo do mercado de tecnologia, e os executivos Gilberto Xandó, Mario Mello e Vicente Trius passaram a fazer parte do grupo, que permanece com a presidência de José Antonio Batista.

"Com a contratação de executivos experientes e conselheiros independentes, demos mais um importante passo no processo de evolução da nossa governança corporativa", afirma Batista.

O movimento de trazer executivos experientes e melhorar a governança corporativa é para preparar o Picpay para uma captação de recursos por meio de listagem em bolsa. Segundo profissionais do mercado, a empresa deve abrir capital nos próximos meses em Nasdaq, onde também estão listadas rivais brasileiras do setor, como PagSeguro e Stone.