Ex-dona de casa vira CEO e fatura US$ 60 mil com calcinhas de algodão

Um diagnóstico de risco e uma decisão cirúrgica radical mudaram completamente os rumos da vida de Bette Bentley.

Após uma cirurgia delicada, ela decidiu transformar o que até então era apenas um projeto paralelo em seu novo propósito profissional: a marca Skimpies, uma alternativa às roupas íntimas tradicionais.

Em apenas um mês, o negócio faturou US$ 60 mil. Até aquele momento, Bentley era uma ex-roteirista de comédia que, nos últimos anos, havia se dedicado integralmente à maternidade.

Sem experiência prévia em manufatura ou em finanças corporativas, ela iniciou a produção das peças artesanalmente, cortando tecidos na própria cozinha. Mas foi no leito do hospital que tomou a decisão de investir em moldes industriais e assumiu os riscos de escalar a produção. As informações são de Business Insider.

TikTok como vitrine e a força de uma estratégia de vendas direta

A virada de chave veio com o lançamento oficial da marca em setembro de 2024. Com uma abordagem orgânica, Bentley começou a promover a Skimpies no TikTok, utilizando sua experiência com comédia para atrair e engajar o público em vendas ao vivo.

A estratégia não só alavancou as vendas como reforçou o valor da conexão com a audiência. Em junho de 2025, a marca registrou seu maior faturamento mensal de US$ 60 mil em apenas 30 dias.

Esse crescimento rápido e eficiente mostra como uma boa gestão de marca, aliada ao uso inteligente das redes sociais, pode resultar em crescimento, mesmo sem investimento externo ou estruturas complexas de distribuição.

Da informalidade à estrutura: como construir uma operação escalável

O crescimento da Skimpies exigiu a profissionalização da operação. Hoje, a empresa conta com oito funcionários e estrutura de produção contínua.

A gestão é conduzida pela própria Bentley, que concluiu recentemente sua graduação e um certificado em administração pela Stanford Graduate School of Business.

Esse avanço educacional foi simbólico: “Por muito tempo, não ter um diploma era motivo de constrangimento. Acontece que eu só precisava fazer mais uma disciplina”, revelou. A formação formal agregou estrutura e preparo para a nova fase do negócio.

Um dos pilares da empresa é a inclusão de mulheres que ficaram afastadas do mercado por conta da maternidade. “Quero que a Skimpies seja um lugar onde segundas chances sejam celebradas”, afirmou a fundadora.

O valor das decisões ousadas nas finanças corporativas

A história da Skimpies traz lições valiosas para o universo das finanças corporativas: uma decisão estratégica, mesmo em condições adversas, pode abrir caminho para um negócio altamente rentável.

Bentley assumiu riscos calculados ao investir recursos próprios em produção industrial antes de validar o mercado.

Essa escolha revela não apenas ousadia, mas uma compreensão intuitiva sobre timing e posicionamento de produto, fundamentos que qualquer executivo financeiro reconhece como cruciais.

Além disso, seu sucesso reforça o valor de profissionais com capacidade de adaptação, leitura de mercado e habilidade para tomar decisões ágeis, atributos essenciais para CFOs, que são diretores financeiros e gestores financeiros que enfrentam ambientes em constante transformação.

