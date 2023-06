Com Gisele Bündchen, evento da VTEX discute tendências do e-commerce nesta semana

A VTEX, empresa de comércio digital, promove nesta semana o VTEX Day, conferência dedicada a debater os principais assuntos e tendências envolvendo o varejo eletrônico no Brasil e América Latina. O evento acontece entre os dias 5 e 6 de junho, no São Paulo Expo, em São Paulo.

Sobre o que é o VTEX Day

Sob o tema “O dia de fazer acontecer”, esta será a décima edição do evento, realizado desde 2013. O propósito é reunir líderes e representantes de grandes companhias com histórias de sucesso em suas jornadas de transformação digital e uso de tecnologias das mais disruptivas do mercado.

Ao todo, serão oito palcos e mais de 200 palestrantes para discutir destaques e tendências de tecnologia e desafios no desenvolvimento do comércio eletrônico, nacional e global. Temas como otimização de processos no varejo, omnicanalidade, usos da inteligência artificial (IA), diversidade, inclusão e ESG estão na agenda.

Entre os participantes estão representantes de empresas como:

Alpargatas

AWS, Carrefour

Chilli Beans

Electrolux

Hering

Magalu

Motorola

Samsung

Sicredi

Vivara

Whirlpool, entre outras, detalharão seus casos de sucesso e usos da tecnologia para a transformação de seus negócios .

A abertura da edição 2023 contará com de três mulheres que se tornaram referências internacionais em suas áreas. Entre elas a supermodelo e empresária Gisele Bündchen; Jessica Watson, a mais jovem velejadora a dar a volta ao mundo sozinha; e Karol Meyer, mergulhadora brasileira recordista mundial de apneia. Nas últimas edições, o VTEX Dau trouxe ao Brasil personalidades como Barack Obama e Scott Galloway. Veja aqui os destaques da última edição.

Quais serão as novidades

A empresa pretende aproveitar o evento para anunciar os lançamrntos mais recentes e novas funcionalidades na plataforma, voltada às vendas digitais de grandes empresas. De acordo com a VTEX, algumas das novidades serão ferramentas que facilitem experiências de compra multicanal e também ferramentas de logística e novos meios e sistemas de pagamentos.

Do lado dos destaques da programação, estão um hackathon promovido em parceria com a AWS e que pretende incentivar a criação de soluções de divisão de recebíveis durante os processos de pagamento na plataforma da VTEX por desenvolvedores.

Outra novidade está ligada ao conceito de live shopping, considerada uma das principais tendências no universo do comércio digital. Durante o VTEX DAY 2023, haverá um desfile de moda com marcas como Aramis, Bagaggio, Constance e Fila, no qual também haverá vende das peças expostas em tempo real pela internet no e-commerces de cada marca — todas clientes da VTEX.

O momento da VTEX

A grande conferência acontece em maio a um cenário turbulento na VTEX. Na última semana, a empresa desligou 2,4% do seu quadro de funcionários – o que equivale a 32 pessoas do total de 1.339 colaboradores. Em maio de 2022, já havia demitido 200 pessoas.