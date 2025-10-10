Esse CEO mudou o modelo de trabalho da construtora para o home office — e cresceu 400% em receita

Enquanto a maioria das empresas de construção civil ainda atua de forma local e presencial, a O’Connor Company decidiu romper com esse modelo.

Sob a liderança de Clark Lowe, atual CEO e presidente da companhia, a empresa com sede na Carolina do Norte adotou uma estrutura totalmente remota — e viu sua receita crescer 400% em dois anos.

A ousadia estratégica, rara no setor, permitiu à construtora operar nacionalmente, reter talentos e selecionar projetos com alto potencial de rentabilidade. As informações foram retiradas do portal Inc.

O setor viu uma limitação, eles viram uma oportunidade

Clark Lowe e seu sócio, Zach Froio, já atuavam no setor imobiliário quando identificaram uma brecha estratégica. Segundo o Bureau of Labor Statistics, apenas 3,6% dos profissionais da construção civil atuavam remotamente em 2025.

Ao enxergar nisso um espaço inexplorado, os dois empreendedores decidiram adquirir a O’Connor Company, empresa fundada em 1978. Após 18 meses trabalhando com os antigos donos, finalizaram a compra em dezembro de 2023 e, em seis meses, reestruturaram completamente a operação.

Operação nacional, equipe remota e ganho de escala

A transformação começou com um novo desenho organizacional em que supervisores e gerentes de obra passaram a viajar entre canteiros de obras espalhados pelos EUA, hospedando-se em hotéis ou Airbnbs por períodos determinados.

Enquanto isso, toda a equipe de suporte — operações, gestão, financeiro — passou a atuar em modelo remoto.

Em poucos meses, Lowe contratou os primeiros funcionários 100% remotos e incorporou os 20 colaboradores herdados à nova rotina de trabalho.

Hoje, a empresa soma cerca de 70 profissionais distribuídos por diversos estados norte-americanos, com destaque para Carolina do Norte, Nova York e Arizona.

Finanças corporativas: gestão de portfólio e expansão de funil comercial

A lógica por trás da transformação tem tudo a ver com princípios clássicos das finanças corporativas. Antes da reestruturação, como acontece com a maioria das construtoras locais, o topo do funil comercial da O’Connor era limitado geograficamente.

Ao expandir sua presença física de forma remota, a empresa passou a selecionar projetos com base em rentabilidade, complexidade técnica e valor agregado, não apenas por necessidade de caixa. Isso permitiu à O’Connor operar de forma mais estratégica, com gestão de portfólio otimizada.

A nova métrica de sucesso: de US$ 20 milhões para US$ 95 milhões por ano

Antes da aquisição, a O’Connor Company faturava cerca de US$ 20 milhões anuais. Agora, sob a nova gestão e com modelo remoto, a projeção para 2025 é de US$ 90 a US$ 95 milhões. Para 2026, a meta é ainda mais ambiciosa: chegar a US$ 160 milhões.

Aprenda mais sobre finanças corporativas e seja um líder estratégico

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Ciente disso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$ 37,00.

Quatro aulas 100% online (a última ao vivo)

Foco em gestão financeira, tomada de decisão e planejamento estratégico

Certificado EXAME + Saint Paul

Tenha conhecimento em finanças para a sua carreira corporativa. Conte com a EXAME + Saint Paul para isso, e faça um pré-MBA com três horas de duração e quatro aulas práticas. Clique aqui e faça sua inscrição