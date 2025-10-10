Negócios

Homem de 36 anos criou uma rede de burritos na Índia que fatura US$ 23 milhões por ano

Com autoconfiança, capital estruturado e gestão financeira sólida, Bert Mueller transformou risco em expansão global

Bert Mueller, fundador da California Burrito (Fonte: Instagram | Reprodução)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 17h50.

Aos 36 anos, o americano Bert Mueller lidera a California Burrito, rede de restaurantes mexicanos na Índia que faturou US$ 23 milhões e já soma 103 unidades em operação. 

O plano para os próximos anos é ainda mais ambicioso, de atingir 300 lojas até 2030 e abrir o capital da empresa. As informações foram retiradas do portal CNBC Make It.

Expansão internacional: quando o mercado local não é o limite

Mueller fundou a California Burrito com um objetivo claro de levar sabores autênticos do México e da Califórnia para o mercado indiano, um território inexplorado para esse tipo de culinária.

Mas a iniciativa foi tudo menos impulsiva. Estimando que precisaria de US$ 100 mil para abrir sua primeira loja, o empreendedor decidiu levantar US$ 250 mil com amigos e familiares, garantindo fôlego financeiro não apenas para abrir o negócio, mas para viver, sobreviver e crescer, como destacou Jim Cramer em sua análise.

Essa antecipação de capital mostra um ponto fundamental para qualquer negócio, que a subcapitalização é uma das principais causas de falência de pequenas empresas. Mueller fugiu dessa armadilha ao planejar acima do mínimo necessário — atitude que foi considerada exemplar por Cramer.

Além da adaptação ao gosto local, a empresa mantém um compromisso firme com ingredientes frescos e receitas fiéis às origens californianas e mexicanas, algo que se tornou a assinatura da marca.

Finanças corporativas são o motor de qualquer negócio escalável

Mueller não apenas criou uma rede de alimentação de sucesso, ele construiu uma organização com fundamentos financeiros robustos. Desde o início, o capital foi tratado com responsabilidade, as metas foram definidas com base em dados e o ritmo de crescimento respeitou a saúde do negócio.

Esse tipo de gestão é o que diferencia um restaurante de uma empresa de comida pronta para o mercado de capitais.

A história da California Burrito mostra que não existe expansão sólida sem uma base financeira clara, e que as finanças corporativas não são só para grandes empresas.

