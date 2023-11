ESG para negócios: com inscrições gratuitas, masterclass mostra como implementar o ESG nas empresas

ESG não é moda, mas uma necessidade comercial. Esta é uma das principais conclusões do relatório ESG Radar 2023, divulgado no início do ano pela multinacional de consultoria e serviços digitais Infosys.

A companhia ouviu mais de 2,5 mil executivos em diferentes países e indústrias para entender como a agenda ambiental, social e de governança têm impactado os negócios. E descobriu que, mais do que ajudar com a reputação das marcas, a implementação do ESG é altamente lucrativa para as empresas. “Um total de 90% dos entrevistados afirma que as iniciativas ESG apresentam retornos financeiros positivos”, diz o relatório.

O estudo também mostra que, apesar de as empresas estarem mais propensas a acompanhar as métricas ambientais do que as sociais e de governança, iniciativas S e G também estão correlacionadas com melhores resultados.

“As empresas estão alterando os seus produtos para cumprir os objetivos ESG, mas os maiores benefícios financeiros vêm das mudanças organizacionais no topo. A responsabilização ESG na diretoria e o aumento do número de mulheres no conselho estão correlacionados ao aumento dos lucros”, exemplificam.

“As organizações precisam reorientar seus modelos de negócios para que o ESG esteja completamente integrado. Essa é a única maneira de maximizar o retorno dos stakeholders”, afirma Nilanjan Roy, Chief Financial Officer da Infosys.

Ciente desse cenário, a EXAME apresenta a Masterclass ESG Para Negócios, um treinamento virtual e totalmente gratuito que promete revelar o caminho para elevar os resultados empresariais por meio do ESG.

