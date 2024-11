Empresas estão deixando de economizar até 70% em impostos, diz o advogado Eliézer Marins

O sistema tributário brasileiro é conhecido como um dos mais complexos e custosos do mundo. Para as empresas, o desafio se traduz em um alto investimento de tempo e de recursos. Segundo o Banco Mundial, enquanto empresas em países desenvolvidos como Estados Unidos e Alemanha gastam, em média, menos de 200 horas anuais para cumprir todas as obrigações fiscais e tributárias, no Brasil esse número ultrapassa 1.500 horas.

Tanta burocracia exige, além de uma equipe robusta, investimento em softwares e cuidados para evitar qualquer tipo de falha. “As empresas precisam entender que qualquer descuido pode resultar em penas que vão de multas à prisão dos responsáveis”, alerta dr. Eliézer Marins, da Marins Consultoria.

Há 55 anos no mercado, a empresa, que nasceu em Salvador, Bahia, fundada pelo pai de Eliézer, o Sr. Eliezer da Silva Marins, com escritórios em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, hoje conta com outros quatro escritórios: Ponta Grossa (PR), Salvador (BA), Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Orlando (Estados Unidos).

Mais do que manter as obrigações fiscais em dia, Marins afirma que o papel de uma consultoria é ajudar a mapear oportunidades de economia fiscal, orientar sobre a melhor forma de enquadramento tributário e desenvolver planos de compliance fiscal, alinhados às necessidades de cada empresa.

“O maior erro de um empresário é aceitar uma consultoria tributária só para manter seus impostos em dia”, diz Marins. “Só vale a pena contratar uma consultoria se for pra contribuir com o crescimento do negócio”. A seguir, o advogado mostra como é possível economizar até 70% na quitação de dívidas. Confira:

Exame - O Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. De que forma isso impacta o desempenho das empresas?

Eliézer Marins - Impacta demais. O próprio site do Tribunal de Contas da União (TCU) afirma que o sistema tributário brasileiro é mundialmente conhecido por ser um dos mais complexos, confusos e de difícil interpretação do mundo inteiro. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 foram editadas, em média, 37 normas tributárias por dia. Isso dificulta a vida das empresas e faz com que os CEOs acabem gastando um tempo que deveria ser dedicado ao crescimento do negócio com burocracias.

Quais são as maiores “dores” de seus clientes?

Sem dúvida, é não saber lidar com essa complexidade toda. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que mais de 95% das empresas pagam mais impostos do que realmente deveriam. Com a nossa ajuda, a economia pode chegar a até 70% e parcelamento na quitação de dívidas; e até 30% no caso do pagamento de impostos mensais.

E como obter essa economia?

Nós temos precatórios federais exclusivos para pagamento de impostos que possibilitam até 30% de deságio; ou seja, desconto. Temos também a exclusividade de um crédito específico para pagamento de impostos das empresas.

No caso de débitos, como fazer a regularização?

Usamos uma ferramenta da Marins que faz o levantamento de débito. Feito isso, fazemos a regularização de acordo com a lei e com, no mínimo, 30% de desconto.

O que você diria às empresas que ainda não contam com assessora tributária?

Eu diria que o maior erro de um empresário é aceitar uma consultoria tributária tão somente para manter seus impostos em dia. Posso afirmar que, quem faz isso, está “rasgando dinheiro”, pois uma boa consultoria serve não só para evitar que o empresário cometa erros relacionados a cálculos e prazos, mas, sobretudo, ajudar as empresas a economizarem tempo e dinheiro. Só vale a pena contratar uma consultoria se for para ela contribuir com o crescimento da empresa.