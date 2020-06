Empresas chinesas se fundem e criam a maior siderúrgica do país

Xangai – A fusão entre o Baoshan Iron and Steel Group (Baosteel) e sua rival de menor porte, a Wuhan Iron and Steel, foi formalmente concluída em uma cerimônia em Xangai nesta quinta-feira, que deu origem à maior siderúrgica da China.

A empresa combinada, que atenderá por Baowu Steel, terá capacidade anual de produção de cerca de 60 milhões de toneladas, tornando-se a segunda maior siderúrgica do mundo, depois da ArcelorMittal.

A Baowu Steel dispõe de um total de ativos avaliado em 730 bilhões de iuanes (106 bilhões de dólares) e uma força de trabalho de 228 mil pessoas, informou a empresa em comunicado.

A fusão entre as duas siderúrgicas foi oficialmente aprovada pelo governo chinês, em setembro, como parte dos esforços do país para racionalizar o setor.

Anteriormente, Baoshan Iron and Steel e Wuhan Iron and Steel, ambas com capital aberto, anunciaram a suspensão das negociações de suas ações enquanto a combinação de negócios estava sendo avaliada por reguladores.

Com planos de colocar 60 por cento da capacidade de produção de aço da China nas mãos das suas 10 maiores empresas até 2025, o país vem encorajando aquisições e fusões no setor de siderurgia há anos.

O gigante asiático também busca reduzir a quantidade de empresas administradas diretamente pelo governo central, como parte de uma reforma abrangente das estatais. O número atual chega a 102, abaixo dos 111 apurados no começo do ano. E, segundo a mídia estatal, é possível que recue para 40.