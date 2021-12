Dois novos aportes foram confirmados no Fundo JBS pela Amazônia, associação civil sem fins lucrativos dedicada a fomentar e financiar ações que contribuam com o desenvolvimento sustentável do bioma Amazônico, o maior do país.

Na iniciativa, a JBS aportou inicialmente 250 milhões de reais a fim de garantir as atividades e ainda se comprometeu a igualar as doações feitas por terceiros até que o subsídio da companhia chegue a 500 milhões de reais.

A plataforma de serviços financeiros XP é uma das empresas que já contribuiu com a iniciativa. A companhia anunciou a doação de 500 mil reais e o recurso será usado em um dos seis primeiros projetos apoiados pelo Fundo JBS pela Amazônia, “Destravamento de Crédito para Bioeconomia da Floresta”.

Criada e implementada pela Conexsus, que busca fomentar cadeias da floresta - castanha, açaí, pescado, madeira, óleos e resinas - por meio da facilitação de acesso ao crédito rural, a iniciativa prevê a contratação e treinamento de ativadores locais para viabilizar ao menos 2.500 contratos de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O projeto vai desenvolver também um modelo de negócios para 15 cooperativas que darão assessoria periódica em gestão aos beneficiários finais da iniciativa. O resultado será a criação de um negócio social para apoio no acesso ao crédito Pronaf com orientação produtiva, fomentando as cadeias de bioeconomia. O aumento de produtividade e renda serve como estímulo para prevenção do desmatamento.

“A chegada de uma empresa com a relevância da XP é mais uma prova de que o Fundo JBS pela Amazônia pode e deve se tornar um dos grandes motores do desenvolvimento sustentável da Amazônia”, afirmou em nota Joanita Maestri Karoleski, presidente do Fundo JBS pela Amazônia.

A americana Elanco Foundation, afiliada filantrópica da Elanco Animal Health comprometida em melhorar o bem-estar de pessoas e animais em todo o mundo, também anunciou um aporte no Fundo JBS pela Amazônia.

Nos próximos três anos, a instituição vai doar 450 mil dólares para apoiar o projeto da Rede Solidaridad, organização da sociedade civil que coordena uma iniciativa que combina o cultivo do cacau com a pecuária no estado do Pará para aumentar a renda das famílias de agricultores, preservar áreas florestais e reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

“O projeto se alinha bem com nossos esforços para promover a agricultura sustentável, a conservação ambiental e apoiar a saúde e o bem-estar de um dos biomas mais importantes do planeta e de seus habitantes”, comentou em nota Kristin Bloink, presidente da Elanco Foundation.

O objetivo do Fundo JBS pela Amazônia, até 2030, é totalizar 1 bilhão de reais em recursos.