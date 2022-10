Empresa por trás das vendas da Amazon mostra como implementar um CRM de sucesso

Popularizar a tecnologia para organizações de todos os portes. Esse é o propósito da Zoho, empresa presente em 150 países. Com cerca de 60 ferramentas divididas entre vendas, marketing, suporte, produtividade e low code, a companhia tem entre os seus principais produtos o Zoho CRM, uma plataforma lançada em 2005 que vem ajudando clientes de todos os portes a converter mais leads, entregar melhor experiência e aumentar a receita.

Amazon: o resultado de um bom CRM

Um bom exemplo foi o trabalho da companhia junto à Amazon. Quando chegou à Índia, em 2013, o gigante varejista se viu diante de alguns desafios. O primeiro era como expandir no segundo país mais populoso do mundo, com cerca de 1,37 bilhão de pessoas.

O segundo, como fazer isso em um mercado no qual apenas um quinto da população tinha, na época, acesso à internet – e somente uma pequena parcela desse grupo já havia feito compras online.

O ponto de partida da Amazon foi identificar a necessidade de estabelecer uma rede de provedores de serviços capaz de ajudar seus vendedores, pouco experientes no uso de tecnologias, a se familiarizarem com o comércio eletrônico e, ao mesmo tempo, oferecer uma melhor experiência de compra online para os clientes.

Ou seja, a companhia precisava de um CRM personalizável, fácil de aprender e flexível o suficiente para atender às necessidades operacionais específicas daquele mercado.

Tudo isso numa corrida contra o tempo, já que as operações de comércio eletrônico na Índia estavam crescendo rapidamente e a Amazon Índia precisava ficar à frente.

Foi quando a empresa decidiu contar com a ajuda do Zoho CRM, que com uma interface simples e amigável e recursos de personalização permitiram à companhia estruturar, otimizar e supervisionar toda a sua rede de provedores de serviços.

Ou seja, mais do que um simples sistema de gerenciamento de contatos, a plataforma passou a integrar vários recursos, como envio de SMS, e-mail e alertas para vendedores.



Um suporte para o time de vendas

No Brasil, não tem sido diferente. Em 2021, a Zoho abriu sua primeira unidade no país. Até então, foram 15 anos de atuação via parceiros, como a Marcos Custódio Consultoria, integradora paulista que em 2020 participou do desenvolvimento e implementação do sistema Zoho CRM para a Embracon, uma das maiores administradoras de consórcio do Brasil.

Com o sistema instalado em seus celulares, os vendedores, por exemplo, passaram a ter acesso imediato a informações como qualificação e fluxo de venda, enquanto supervisores, gerentes e diretores podiam acompanhar tudo em tempo real. O resultado? A Embracon aumentou em 20% o aproveitamento dos leads.

CRM customizável

A capacidade de customização é, justamente, um dos grandes diferenciais da ferramenta, que pode ser utilizada por empresas de todos os portes, mas é ainda mais vantajosa para aquelas que possuem um processo comercial complexo. Isso porque, embora as soluções oferecidas sejam robustas e seguras, a alta complexidade pode comprometer a experiência do usuário e exigir uma mudança na forma de trabalhar para se adequar ao software.

No caso da Zoho CRM, a ferramenta facilita a análise de métricas e indicadores e conta com uma inteligência artificial integrada (a Zia), que auxilia na previsão de vendas, na detecção de anomalias e diversos outros recursos.

Entre os diferenciais estão, também, o custo muito mais baixo (até 70% de economia, em determinados casos), e a não exigência de um contrato com cláusula de fidelidade.

“Confiamos tanto em nossos produtos que não impomos nenhum tipo de dificuldade ou multa para os clientes que desejam cancelar sua assinatura”, conta Jonathan Melo, diretor de marketing na Zoho Brasil. Em 2021, a empresa registrou um aumento de 46% no número de usuários no país. Não à toa, o Zoho CRM vem conquistando diversas premiações internacionais, como o reconhecimento, pela Nucleus Research, como líder na área de tecnologia de CRM.

Confira, a seguir, sete passos para implementar o software em sua empresa.