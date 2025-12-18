Empresa do PR transforma ideia desacreditada em R$ 22 bilhões de vendas

O que começou como uma ideia desacreditada por investidores transformou-se, pouco mais de uma década depois, em uma das trajetórias mais consistentes do ecossistema brasileiro de software. Em 2025, a vhsys, empresa de tecnologia com sede em São José dos Pinhais (PR) e atuação nacional, registrou R$ 22 bilhões em vendas movimentadas por seus clientes ao longo do ano. No mesmo período, o sistema processou 7,8 milhões de notas fiscais e R$ 35,5 bilhões em compras, consolidando-se como uma das principais plataformas de gestão para micro e pequenas empresas no país.

Fundada em 2011 pelos irmãos Reginaldo e Luan Stocco, a vhsys nasceu após uma negativa que poderia ter encerrado o projeto ainda no papel. À época, investidores alegaram que não havia métricas consolidadas para sustentar o negócio. O que parecia um obstáculo definitivo acabou se tornando o ponto de partida de uma estratégia baseada em crescimento orgânico, foco no cliente e desenvolvimento contínuo de tecnologia.

Ao completar 14 anos de operação, a empresa celebra marcos relevantes. A plataforma atingiu 1 milhão de cadastros e acumula, ao longo de sua história, quase 100 bilhões de notas fiscais emitidas, com mais de R$ 90 bilhões movimentados pelos clientes. Mais do que uma ferramenta fiscal, a vhsys se consolidou como um ERP completo, oferecendo soluções de controle financeiro, fluxo de caixa, gestão de estoque e uma loja própria de aplicativos integrada ao ecossistema do pequeno negóci

Soluções simples

“Desde o começo, acreditamos que os pequenos empreendedores precisavam de soluções simples e acessíveis. Mesmo sem investimento, continuamos desenvolvendo tecnologia e provando, na prática, que nosso modelo tinha espaço para crescer”, afirma Reginaldo Stocco, CEO da vhsys. “Chegar até aqui mostra que essa escolha foi acertada.”

A trajetória da empresa inclui decisões estratégicas relevantes. Em 2016, a vhsys recusou uma proposta de aquisição, apostando no próprio potencial de crescimento. No ano seguinte, recebeu um aporte-anjo de R$ 1 milhão, que acelerou a operação sem comprometer a sustentabilidade financeira nem o controle do negócio.

Os números mais recentes reforçam a presença da plataforma no dia a dia de milhares de pequenos empreendedores brasileiros. Além dos R$ 22 bilhões em vendas registradas em 2025, empresas usuárias do sistema comercializaram quase 24 milhões de produtos ao longo do ano, evidenciando a capacidade da solução de suportar operações intensas e alto volume transacional.

No lado das compras, o volume processado chegou a R$ 35,5 bilhões, abrangendo desde mercadorias até insumos produtivos. O dado posiciona o sistema como uma ferramenta central não apenas para controle financeiro, mas também para planejamento de compras, gestão de estoque e eficiência operacional, pilares críticos para a sobrevivência e o crescimento dos pequenos negócios.

“Nosso compromisso é seguir simplificando a vida de quem empreende”, diz o CEO. “O futuro passa por ampliar a presença em setores estratégicos e fortalecer ainda mais nossa missão de oferecer tecnologia que coloca o pequeno empresário no centro da transformação digital.”

Sobre a vhsys

