Novo CEO quer triplicar receita com distribuição de alimentos até 2030

A Delly’s Food Service anunciou Rafael Andrade como novo CEO em um momento decisivo de sua trajetória. Com receita de R$ 5,77 bilhões em 2024 e controlada pelos fundos CVC Capital Partners e Pátria PE VII, a companhia entra na segunda fase de um plano estratégico que prevê triplicar o tamanho do negócio até 2030. Para o próximo ano, a projeção é manter um ritmo de crescimento superior a 10%, sustentado por expansão orgânica, ganhos de eficiência e aquisições seletivas.

Rafael sucede Alessandro Chiaramitara, que comandou desde 2018 o principal ciclo de expansão da empresa. Sob sua liderança, a Delly’s consolidou-se como líder nacional e, em 2023, passou pelo primeiro ciclo de desinvestimento, em uma transação que avaliou a companhia em cerca de R$ 2,7 bilhões. A nova gestão assume com o desafio de transformar escala em retorno, combinando crescimento disciplinado, integração operacional e M&A criterioso.

Integração

Com passagens por Heineken, Ambev, BRF e Kraft Heinz, Rafael Andrade construiu carreira em empresas de grande porte, com foco em execução comercial, canais de venda, precificação e gestão de operações complexas. Mais recentemente, atuou como vice-presidente da Hapvida, ampliando sua experiência em modelos B2C e B2B2C, além de transformação comercial e digital.

O executivo traz histórico relevante em integração pós-aquisição, tema central para a Delly’s após uma sequência de consolidações regionais, além de experiência internacional na América Latina, com atuação em ambientes competitivos e estruturas multiculturais.

Disciplina operacional

A troca no comando ocorre em um momento de transição estratégica. Após uma década marcada por crescimento acelerado, a Delly’s passa a priorizar integração das operações, ganhos de produtividade e rentabilidade, sem abrir mão de aquisições seletivas em um mercado ainda fragmentado.

“Entramos em uma fase em que escala e execução passam a pesar mais do que crescimento puro”, afirma Rafael Andrade. “O foco agora é capturar valor da plataforma construída nos últimos anos, com disciplina operacional e proximidade com o cliente.”Alessandro Chiaramitara seguirá ligado à companhia durante o período de transição.

A liderança da Delly’s foi construída a partir de uma estratégia consistente de consolidação do setor. Desde a fundação, a companhia realizou 17 aquisições, incorporando distribuidoras regionais, ampliando presença geográfica, portfólio e eficiência logística.

Entre os movimentos mais recentes estão a aquisição da Distribuidora Huber (PR) e do Grupo 4 Mares (AM), que marcou a entrada da empresa na Região Norte. Hoje, a Delly’s atende 190 mil clientes em mais de 2.600 municípios.

Fundada em 2015, a empresa iniciou suas operações com faturamento de R$ 250 milhões. Em dez anos, expandiu o portfólio para além de proteínas e congelados, incorporando categorias como mercearia seca e panificação, além do desenvolvimento de marcas próprias.

Eficiência energética

Atualmente, a Delly’s conta com mais de 6 mil funcionários, cerca de 2 mil vendedores, 18 centros de distribuição e uma frota de 1.520 veículos próprios e terceirizados. A operação realiza mais de 18 mil entregas diárias, cobrindo cerca de 80% do território nacional, com um portfólio superior a 20 mil produtos.

A escala da operação é sustentada por investimentos contínuos em tecnologia, com uso de inteligência artificial aplicada à roteirização, monitoramento em tempo real da frota e novos modelos de precificação. A companhia também avança em iniciativas de sustentabilidade, com foco em eficiência energética e redução de emissões.

Com governança reforçada, capital institucional e uma plataforma logística nacional robusta, a Delly’s entra na fase mais exigente de sua trajetória: crescer com rentabilidade, mantendo ritmo em um mercado competitivo e pressionado por custos.