Novo CEO quer triplicar receita com distribuição de alimentos até 2030

Rafael Andrade, novo CEO da Dellys Food Service (Divulgação)
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 15h46.
Última atualização em 19 de dezembro de 2025 às 15h50.
A Delly’s Food Service anunciou Rafael Andrade como novo CEO em um momento decisivo de sua trajetória. Com receita de R$ 5,77 bilhões em 2024 e controlada pelos fundos CVC Capital Partners e Pátria PE VII, a companhia entra na segunda fase de um plano estratégico que prevê triplicar o tamanho do negócio até 2030. Para o próximo ano, a projeção é manter um ritmo de crescimento superior a 10%, sustentado por expansão orgânica, ganhos de eficiência e aquisições seletivas.
Rafael sucede Alessandro Chiaramitara, que comandou desde 2018 o principal ciclo de expansão da empresa. Sob sua liderança, a Delly’s consolidou-se como líder nacional e, em 2023, passou pelo primeiro ciclo de desinvestimento, em uma transação que avaliou a companhia em cerca de R$ 2,7 bilhões. A nova gestão assume com o desafio de transformar escala em retorno, combinando crescimento disciplinado, integração operacional e M&A criterioso.
Com passagens por Heineken, Ambev, BRF e Kraft Heinz, Rafael Andrade construiu carreira em empresas de grande porte, com foco em execução comercial, canais de venda, precificação e gestão de operações complexas. Mais recentemente, atuou como vice-presidente da Hapvida, ampliando sua experiência em modelos B2C e B2B2C, além de transformação comercial e digital.
O executivo traz histórico relevante em integração pós-aquisição, tema central para a Delly’s após uma sequência de consolidações regionais, além de experiência internacional na América Latina, com atuação em ambientes competitivos e estruturas multiculturais.
A troca no comando ocorre em um momento de transição estratégica. Após uma década marcada por crescimento acelerado, a Delly’s passa a priorizar integração das operações, ganhos de produtividade e rentabilidade, sem abrir mão de aquisições seletivas em um mercado ainda fragmentado.
“Entramos em uma fase em que escala e execução passam a pesar mais do que crescimento puro”, afirma Rafael Andrade. “O foco agora é capturar valor da plataforma construída nos últimos anos, com disciplina operacional e proximidade com o cliente.”Alessandro Chiaramitara seguirá ligado à companhia durante o período de transição.
A liderança da Delly’s foi construída a partir de uma estratégia consistente de consolidação do setor. Desde a fundação, a companhia realizou 17 aquisições, incorporando distribuidoras regionais, ampliando presença geográfica, portfólio e eficiência logística.
Entre os movimentos mais recentes estão a aquisição da Distribuidora Huber (PR) e do Grupo 4 Mares (AM), que marcou a entrada da empresa na Região Norte. Hoje, a Delly’s atende 190 mil clientes em mais de 2.600 municípios.
Fundada em 2015, a empresa iniciou suas operações com faturamento de R$ 250 milhões. Em dez anos, expandiu o portfólio para além de proteínas e congelados, incorporando categorias como mercearia seca e panificação, além do desenvolvimento de marcas próprias.
Atualmente, a Delly’s conta com mais de 6 mil funcionários, cerca de 2 mil vendedores, 18 centros de distribuição e uma frota de 1.520 veículos próprios e terceirizados. A operação realiza mais de 18 mil entregas diárias, cobrindo cerca de 80% do território nacional, com um portfólio superior a 20 mil produtos.
A escala da operação é sustentada por investimentos contínuos em tecnologia, com uso de inteligência artificial aplicada à roteirização, monitoramento em tempo real da frota e novos modelos de precificação. A companhia também avança em iniciativas de sustentabilidade, com foco em eficiência energética e redução de emissões.
Com governança reforçada, capital institucional e uma plataforma logística nacional robusta, a Delly’s entra na fase mais exigente de sua trajetória: crescer com rentabilidade, mantendo ritmo em um mercado competitivo e pressionado por custos.