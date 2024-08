Guerra de preços continua no setor de eletrodomésticos de limpeza na China

Não há sinais de trégua na guerra de preços no mercado chinês de eletrodomésticos de limpeza, mesmo após grandes empresas assinarem um acordo de autorregulação sobre concorrência justa, em março.

“O mercado de eletrodomésticos de limpeza ainda está em plena ebulição devido à intensa competição, especialmente no segmento de lavadoras de piso”, disse Qian Zihan, analista da fornecedora de dados ChinaIOL, ao Yicai Global.

O volume de vendas de lavadoras de piso na China disparou 24% no primeiro semestre do ano em relação ao ano anterior, enquanto o valor das vendas cresceu apenas 7% no mesmo período, segundo estatísticas da All View Cloud Data Technology.

O segmento de eletrodomésticos de limpeza foi e continua sendo um dos poucos no setor de eletrodomésticos com demanda crescente, devido à baixa taxa de penetração entre os lares chineses. No entanto, a crescente demanda levou mais empresas a entrarem nesse mercado, resultando em uma competição feroz.

Havia apenas 15 marcas de lavadoras de piso na China no final de 2022, mas esse número saltou para 127 no final do mesmo ano e atingiu um pico de 143 no ano passado, de acordo com dados da All View Cloud.

Com a prolongada guerra de preços, muitas empresas foram obrigadas a sair do mercado, reduzindo o número de fabricantes de lavadoras de piso para pouco mais de 120 no final do ano passado. Em junho, esse número caiu para menos de 90.

Enquanto isso, a guerra de preços no segmento de aspiradores robóticos não foi tão acirrada quanto no de lavadoras de piso, já que cinco das principais empresas chinesas de aspiradores robóticos ocuparam quase 90% da fatia de mercado no primeiro semestre.

Além das disputas de patentes com concorrentes domésticos, os fabricantes chineses de robôs de limpeza enfrentam também problemas de propriedade intelectual com concorrentes estrangeiros, à medida que aceleram sua expansão no exterior.

Por exemplo, as gigantes chinesas de robôs de limpeza Dreame Technology e Ecovacs Robotics moveram mais de 10 processos relacionados a patentes uma contra a outra.

Simultaneamente, a Dreame também teve disputas de propriedade intelectual com a gigante britânica de bens de consumo Dyson. No ano passado, ambas chegaram a um acordo graças à mediação do Tribunal de Propriedade Intelectual da Suprema Corte da China.

O sistema de propriedade intelectual está se tornando mais robusto, fazendo com que as empresas recorram com mais frequência à proteção legal de suas patentes, com o número de processos de PI aumentando ano após ano, segundo o chefe de PI da Roborock Technology, segunda maior vendedora de aspiradores robóticos da China, ao Yicai Global.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global