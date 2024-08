Arrecadação federal do Brasil, PMIs nos EUA e falas de diretores do BC: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam majoritariamente em alta na manhã desta quinta-feira, 22. Os índices futuros dos Estados Unidos registram uma ligeira alta às vésperas do discurso do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole.

Na Europa, as bolsas abriram com valorização após a divulgação de Índices de Gerentes de Compras (PMIs) preliminares da zona do euro e do Reino Unido superarem as expectativas em agosto -- os PMIs da Alemanha, por sua vez, decepcionaram, mas tiveram impacto limitado nos negócios. Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única, na esteira de Wall Street, com investidores avaliando a ata do Fed.

Arrecadação do Brasil

De olho na agenda de indicadores, destaque para o resultado da arrecadação federal do Brasil em julho, às 10h30. As projeções de economistas do Itaú e da Genial Investimentos é que o Brasil registre R$ 231 bilhões em arrecadação de impostos em julho, ante R$ 208,8 bilhões de junho.

Pedidos de seguro-desemprego e PMIs nos EUA

Já nos EUA, às 9h30 serão divulgados os novos pedidos de seguro-desemprego semanais. As estimativas da Genial é que o país tenha registrado 232.000 solicitações ante os 227.000 da semana anterior.

Ontem, houve a revisão anual do payroll, relatório oficial de emprego nos EUA, que mostrou que o país criou 818 mil empregos a menos nos últimos 12 meses encerrados em março de 2024. Caso agora os dados de seguro-desemprego venham em linha com o esperado, a tese de que o Federal Reserve (banco central americano) vai cortar juros em setembro ganha mais argumento.

Ainda de olho nos dados americanos, às 10h45 a S&P Global divulga três Índices de Gerentes de Compras (PMIs) preliminares de agosto. A expectativa do mercado é que o PMI de serviços venha em 54, enquanto o PMI da indústria venha em 49 e o PMI de fabricação venha em 49,5.

Ata do BCE

Nesta quinta-feira, é a vez do Banco Central Europeu (BCE) divulgar a ata da última decisão de política monetária. A União Europeia também divulga, às 11h, o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) preliminar de agosto.

Falas de autoridades do BC

Três diretores do Banco Central (BC) serão acompanhados de perto hoje. O diretor de Regulação, Otávio Damaso, faz palestra em evento da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), às 9h30.

Já o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, discursa em evento na PUC-Rio, às 11h, enquanto o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, falará em um congresso da Fenabrave, às 14h30. Galípolo participa ainda de um evento acadêmico na FGV-SP às 17h.

Nos EUA , o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, representa o Brasil no Simpósio de Jackson Hole, em Wyoming, que tem início nesta quinta-feira. A presença dele está agendada entre as 21h e as 00h.

Já no calendário político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai à posse dos ministros Antonio Herman Benjamin e Luis Felipe Salomão nos cargos de presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, às 17h. Horas antes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), às 15h.