STJ reverte pena após aplicar tese que descriminaliza maconha para uso pessoal

A decisão do Supremo é de repercussão geral e vincula os demais órgãos do Judiciário e do Executivo a seguir o entendimento. No entanto, a determinação é temporária e permanece em vigor até que o Congresso Nacional defina novos critérios.

Brasileiros são contra

A maioria dos brasileiros é contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal no Brasil, segundo pesquisa da Paraná Pesquisas divulgada no final de julho.

Cerca de 69,1% dos eleitores afirmaram que são contra a decisão do Supremo, enquanto 18,8% afirmaram que são a favor. Outros 8,1% disseram que depende da situação e 4% não sabem ou não opinaram.

Em todos os recortes (por idade, região, sexo, religião ou escolaridade), a maioria da população foi contra a descriminalização da droga. A menor diferença foi no grupo das pessoas de 16 a 24 anos, onde 45,3% afirmaram que são contra, e 37,2% disseram que são a favor da decisão. O maior percentual contra a decisão foi entre as pessoas com 60 anos ou mais, seguido pelos evangélicos, com 77,5%.