Mulheres na inovação: o empreendedorismo feminino nas startups e na tecnologia

Uma pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora, organização de apoio ao empreendedorismo feminino, indica um abismo no cenário tecnológico do Brasil. Segundo o estudo, conduzido com cerca de 3.500 empreendedoras, apenas 2% delas possuem negócios no setor de tecnologia em 2023. Para fins de comaparação, esse percentual é três vezes superior no caso dos homens.

Apesar do estudo não se focar em tecnologia, esse número já antecipa a disparidade do número de mulheres e homens no ecossistema de inovação e startups.

O que é o ecossistema de inovação e startups?

Resumidamente, este ecossistema é formado por empreendimentos com modelos de negócios inovadores e escaláveis, as “startups”. Normalmente, a tecnologia é usada como um meio para escalar as vendas rápido e que reduz o custo operacional à medida que as vendas se acumulam.

O Vale do Silício, uma região da baía de São Francisco nos Estados Unidos, foi um berço para muitas startups que usufruíram do conhecimento acumulado pelos profissionais e empresas na produção de circuitos eletrônicos, na eletrônica e informática.

E por esse motivo, diversos termos em inglês se popularizaram no mundo. Os “founders”, como são chamados os fundadores das startups, recebem apoio de aceleradoras, investidores-anjo e fundos para alavancarem seus negócios.

Qual a representatividade das mulheres nas startups brasileiras?

Menos maduro que o ecossistema americano, o ecossistema de inovação e startups do Brasil atraiu atenção por negócios como Nubank, QuintoAndar, 99 e iFood. Segundo a Abstartups, em 2020, das startups mapeadas, 27% não possuíam mulheres no time. Em média, as mulheres representaram 15% desse ecossistema e quando falamos de fundadoras, apenas 12%.

Iniciativas de apoio a fundadoras de startups

Se você é fundadora de startup e está em busca de apoio, conheça algumas iniciativas que poderão ampliar seus caminhos.

RME Acelera

A Rede Mulher Empreendedora criou em 2018, o RME Acelera, um programa de aceleração para mulheres de startups, gratuito, equity free, acompanhamento individual, mentorias e conexão com investidores. Inscrições anuais podem ser feitas no link.

Mapa do Ecossistema de Apoio às Mulheres Brasileiras

No mesmo ano, a RME criou o Mapa do Ecossistema de Apoio às Mulheres Brasileiras e na nona edição lançada em Março de 2023 listou 40 iniciativas de apoio para startups lideradas por mulheres e mulheres em STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática), como a BlackRocks, Mulheres Investidoras Anjos, WE Impact, Programaria e UX para Minas Pretas. O mapa completo para download está disponível no link.

Mansão das Empreendedoras

No próximo dia 27 de abril, acontece a 6ª edição da Mansão das Empreendedoras. O evento em São Paulo reunirá mulheres founders de startups e lideranças do ecossistema de tecnologia e inovação que apoiam o empreendedorismo feminino em organizações como:

aceleradoras

grupos de investidores-anjo

fundos venture capital

comunidades de startups

