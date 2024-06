Playcenter: como e onde será o primeiro parque sob o controle da Cacau Show

Vem aí o primeiro parque da Playcenter sob gestão da Cacau Show. A maior rede de franquias do Brasil comprou a marca de parques de diversões em fevereiro de 2024.

A atração será interna, e ficará dentro do Grand Plaza Shopping, antigo ABC Plaza Shopping, em Santo André. Levará o nome de Playcenter Family, um braço da Playcenter que já existe desde antes da aquisição pela Cacau Show. Trata-se de parques maiores do que um Playland (a menor atração da empresa em shoppings), mas menores do que um parque externo.

Aliás, o novo Playcenter Family ficará onde funcionou, até abril, um Playland.

De acordo com a Cacau Show, será o maior parque indoor de Santo André e Grande ABC.

Entre as atrações do parque, estão um bate-bate, uma árvore gigante, uma área de obstáculos, escorregadores, uma piscina de bolinhas gigante, um carrossel, um gira-gira em formato de balões coloridos, uma montanha-russa familiar, além de jogos e simuladores.

O espaço também receberá festas de aniversário em pacotes especiais.

A marca Cacau Show estará presente em várias partes do parque, principalmente nas áreas de alimentação. Haverá também inserções da Cacau Show na entrada da atração.

VEJA IMAGENS DO PROJETO DO NOVO PARQUE

1 /4 (Parque ficará dentro do shopping Grand Plaza Shopping em Santo André)

2 /4 (Playcenter foi adquirida pela Cacau Show no primeiro semestre de 2024)

3 /4 (Entrada terá ativações da Cacau Show, dona do Playcenter desde 2024)

4/4 (Atrações do Playcenter Family em Santo André)

Quais são as atrações do novo parque

Entre as atrações adiantas à EXAME estão:

Kid Play (obstáculos, túneis, escorregador e piscina de bolinhas gigante)

(obstáculos, túneis, escorregador e piscina de bolinhas gigante) Auto Pista ( carrinho de Bate Bate)

( Lolly (u ma árvore gigante)

(u Carrossel (famoso carrossel famoso por suas cores e luzes)

(famoso carrossel famoso por suas cores e luzes) Samba Balloon (b alões coloridos que giram)

(b Chronoz (g iros malucos em um grande relógio do tempo)

(g Dragon (montanha-russa)

(montanha-russa) Jogos e simuladores

Qual a estratégia da Cacau Show

A Cacau Show está apostando cada vez mais na venda de experiências para agregar em seu faturamento. Recentemente, a empresa inaugurou uma montanha-russa dentro de uma de suas grandes lojas em Itapevi, na Grande São Paulo.

Além da montanha-russa, que chega a virar de ponta-cabeça, há um carrosel e um "trem-cinema", com cadeiras que se movem.

Somado a isso, foi divulgado recentemente que a Cacau Show vai construir um parque de 2 bilhões de reais em Itu, no interior de São Paulo. A informação é da Câmara de Vereadores da cidade. Segundo os vereadores, o parque temático vai ser instalado na Rodovia Castello Branco, entre os quilômetros 78 a 84,3 e deverá ser o maior da América Latina.

Recentemente, a empresa também comprou a fábrica da Chocolates Pan. Na ocasião, chegou a se especular que a empresa construiria um parque no local.

A aposta é reforçada agora com a aquisição do grupo Playcenter.

Qual a história do Playcenter

Um dos primeiros grandes parques de São Paulo, o Playcenter foi inaugurado em 1973, inspirado nas grandes operações de diversão dos Estados Unidos e da Europa. O responsável pela história do Playcenter é o engenheiro Marcelo Gutglas, que no final da década de 1960 trazia para o Brasil os fliperamas, inspirado por visitas a um parque de diversões em Nápoles, na Itália.

Do dia da sua inauguração, até o seu fechamento em 29 de julho de 2012, o parque contabilizou a visita de mais de 60 milhões de pessoas. Muitas delas iam de excursões que partiam de várias regiões, cidades vizinhas e até outros Estados.

No início de sua história, o mix de atrações era composto por atrações mais simples. Com o passar dos anos, as atrações tecnológicas foram chegando. O Playcenter chegou e ter grandes sucessos como:

Monga

Montanha Encantada

Colossus

Roda Panorâmica

Maria Fumaça

Sombras Mágicas

Castelo Mal Assombrado

La Bamba

Um dos grandes eventos da empresa eram as “Noites do Terror”. Elas começaram em 1988 e se tornaram um grande sucesso, permanecendo no calendário fixo de eventos do Playcenter até o seu último ano de funcionamento.

Brinquedo La Bamba do Playcenter. (Playcenter/Divulgação)

A crise no parque começou em 1995. Naquele ano, um acidente num dos brinquedos sacudiu a reputação da empresa. Com isso, Gutglas vendeu parte das ações do parque para a GP Investimentos, que criou futuramente o Hopi Hari. Em 2002, Gutglas retomou o controle do Playcenter e iniciou uma reestruturação, que incluiu uma reforma completa no parque em 2005.

Em 2010, 15 pessoas ficaram feridas no acidente envolvendo dois carros da montanha-russa Looping Star. Em outro acidente, desta vez no Double Shock, algumas pessoas ficaram feridas em 2011.

Além disso, a localização também impactou no fim do parque. Inicialmente concebido em uma área industrial, sem muitos vizinhos, o Playcenter com o passar dos anos foi “engolido” pela cidade, que passou a não mais comportar um parque daquele porte em área urbana. O antigo terreno onde funcionou o Playcenter atualmente abriga prédios comerciais, um residencial, empresas e estacionamentos. Já alguns brinquedos foram parar em outros parques de diversão.