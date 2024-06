Alexandra Loras, Felipe Massa, Sig Bergamin e Álvaro Garnero são os embaixadores da Revo

O que a consultora Alexandra Loras, o automobilista Felipe Massa, o arquiteto Sig Bergamin e o empresário Álvaro Garnero têm em comum? Além de profissionais bem-sucedidos e figuras inspiradoras em suas áreas de atuação, eles agora integram o primeiro squad de embaixadores da Revo, solução de mobilidade urbana com helicópteros bimotores que está revolucionando o transporte aéreo de primeira classe em São Paulo.

Os embaixadores foram apresentados no último dia 14, no Catarina Aviation Show, evento fechado para convidados do setor de aviação que aconteceu nos hangares do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional.

"De maneira inédita, oferecemos compra por assento em helicópteros bimotores, alto nível de segurança e serviço de primeira classe. Os embaixadores Revo são personalidades inspiradoras. Com uma trajetória de sucesso estão conectados às tendências e às soluções inovadoras e têm muita sinergia com o espírito da nossa marca, que veio revolucionar a mobilidade urbana”, diz Patricia Dib, diretora de marketing da empresa.

Passageiros frequentes da Revo, Loras, Bergamin e Garnero se juntam a Massa, que já ocupava o posto de embaixador desde o fim de 2023, para compartilhar suas reais experiências com os serviços oferecidos pela empresa. “Há uma identificação natural, porque os quatro realmente utilizam a Revo em seus deslocamentos. Essa conexão verdadeira é o mais importante”, pontua a executiva.

Um serviço sem igual no mercado

Lançada em agosto do ano passado, a Revo trouxe ao mercado uma proposta disruptiva, sob diversos ângulos. Primeiro, sem dúvida, por oferecer padrões de segurança acima dos praticados no setor, com helicópteros bimotores de ponta e operados sempre por tripulação dupla.

Outra inovação é a pioneira venda de assentos avulsos. Antes da empresa, quem precisasse se deslocar de helicóptero em São Paulo necessariamente precisava fazer o fretamento total da aeronave. Já na Revo, há a opção de reservar assentos individuais, múltiplos ou a cabine completa. O assento do trecho entre São Paulo e Guarulhos, o mais procurado, custa a partir de R$ 2,5 mil.

Segurança acima de tudo: a Revo usa aeronaves de última geração, dos modelos H135 (cinco passageiros) e H155 (oito lugares) e conta sempre com dois pilotos a bordo (Revo/Divulgação)

A plataforma se destaca ainda como a única a garantir um serviço premium personalizado que combina mobilidade aérea e terrestre. O serviço cobre a jornada completa do cliente, incluindo o traslado em carro executivo até o heliponto e o despacho terrestre da bagagem, simplificando a experiência de viagem.

Mais uma novidade é a oferta de rotas e horários fixos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, a Fazenda Boa Vista, Alphaville e as praias de Ilhabela e Juquehy, fora os voos privados sob demanda entre São Paulo e cidades próximas, como outros destinos litorâneos e de campo, incluindo Rio de Janeiro.

Tudo isso apoiado por dados de inteligência artificial, que ajudam a otimizar trajetos e horários, assegurando eficiência e pontualidade. Saindo da zona sul, o passageiro chega ao aeroporto, por exemplo, em apenas 8 minutos, trajeto que, por via terrestre, leva mais de 2 horas dependendo do horário.

Voltada para o público de alta renda, outro inquestionável diferencial é unir todas essas inovações a uma experiência exclusiva. O atendimento de primeira classe inclui, entre outras comodidades, lounges dedicados para os passageiros nos helipontos, localizados na Avenida Faria Lima e outro anexo ao shopping Cidade Jardim, equipe de concierges e assistência de hosts dedicados no embarque e desembarque.

Grandes representantes para grandes diferenciais

Com os embaixadores, a Revo busca reforçar esse caráter inovador e exclusivo de seu serviço, segundo Patricia Dib. “A chegada dessas personalidades reflete a contínua dedicação da empresa em encantar os nossos clientes, inspirá-los e inovar na forma de se locomover nas megalópoles”, comenta.

Felipe Massa, por exemplo, um dos maiores pilotos mundiais, além de sua carreira nas pistas, onde é reconhecido pela disciplina e talento, também se destaca como empreendedor de sucesso, aplicando nos novos projetos a sua visão de inovação e excelência, qualidades que representam muito bem o DNA da empresa.

“Estou extremamente empolgado com o potencial da Revo em liderar a inovação tecnológica no campo da mobilidade aérea avançada. A visão e a credibilidade da empresa na criação de soluções para descolamentos porta a porta, sustentáveis e eficientes são inspiradoras”, declara o automobilista.

Associado a atributos como excelência e inovação, Felipe Massa foi o primeiro embaixador da Revo, ainda em 2023, quando a empresa começou a operar (Revo/Divulgação)

Empresário no ramo de hospitalidade e personalidade da mídia, Álvaro Garnero recebeu o título de Embaixador do Turismo do Brasil e trouxe inovações significativas ao mercado brasileiro, como o conceito de dining club e de beach club. Para a Revo, representa o estímulo ao turismo e a geração de negócios criativos e de entretenimento.

“Minha experiência com a Revo tem sido nada menos do que transformadora”, diz o empresário. “A utilização de helicópteros bimotores, de última geração, é um exemplo claro do compromisso da empresa com a segurança e a eficiência. Como embaixador, tenho o privilégio de compartilhar essa visão e contribuir para um futuro mais conectado e dinâmico.”

Como empresária, consultora de empresas e autora de livros, Alexandra Loras carrega em sua imagem o poder da diversidade e do feminino, além do espírito empreendedor. A investidora do Shark Tank atua há mais de 20 anos na área de transformação pessoal e empresarial e é fundadora do Fórum Protagonismo Feminino. Foi consulesa da França em São Paulo e atualmente trabalha com líderes empresariais para criar um clima mais equilibrado nas organizações, onde a conscientização sobre diversidade de gênero e de raça é tão importante quanto a prosperidade do negócio. “Com a Revo, consigo ter a melhor vista da Terra e a mais segura", afirma.

Fechando o time, outro ícone em seu segmento, o renomado arquiteto e designer Sig Bergamin é conhecido por valorizar o ecletismo, a diversidade étnica, o humor e a versatilidade. Sempre fugindo do senso comum, ele acumula mais de 40 anos de experiência com projetos executados por todo o Brasil, Estados Unidos e Europa. Internacionalmente premiado, é reconhecido como um patrimônio brasileiro. Alinhado à proposta da empresa, simboliza o espírito criativo, a versatilidade e a ousadia. “No mundo atual, tempo equivale a ouro. Com a Revo, as distâncias diminuíram e tenho a possibilidade de estar em poucos minutos no meu destino final. Uma experiência completa e de primeira classe”, fala.

Com os olhos no futuro

Embora tenha sido lançada há menos de um ano, a Revo já nasceu com um sólido background. O negócio faz parte do grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), hoje o maior provedor de serviços de mobilidade aérea na América Latina, com uma frota de mais de 90 helicópteros e 1,5 mil voos semanais.

Todos os seus voos são operados pela Omni Táxi Aéreo (OTA), também do grupo OHI, que atua no Brasil há mais duas décadas e lidera no país o transporte de passageiros e cargas para plataformas e navios offshore da indústria de óleo e gás.

Essas operações atendem a exigentes protocolos de segurança, o que requer as melhores práticas de aviação e o comando de profissionais altamente treinados e experientes. Para garantir o elevado padrão de qualidade, a OTA acompanha tudo de perto, com sua própria academia de treinamento de pilotos e os seus centros de manutenção, um diferencial significativo para a segurança dos voos.

Somado a essa expertise, a Revo utiliza ainda as aeronaves mais modernas do mercado, os modelos de última geração H135, com capacidade para cinco passageiros, e H155, de oito lugares.

Em crescimento exponencial na capital paulista, onde há uma larga demanda pelo deslocamento em helicóptero, a empresa oferece atualmente 145 horários por semana e apresenta um alto índice de fidelização, acima de 90%. “Isso demonstra que quem experimenta Revo, quer usar de novo”, observa a diretora de marketing.

Para o futuro, a companhia enxerga um grande potencial para novas rotas e expansão dos serviços. E, vanguardista, já está mirando ainda mais longe, na próxima fase: trabalhar com eVTOLs, veículos elétricos de decolagem e pouso vertical. “Já temos acordo assinado com a Eve Air Mobility, empresa spin-off da Embraer, e estamos desenvolvendo os requisitos operacionais e infraestrutura necessários para essa transição”, adianta Patricia Dib.