Embaixadora do bem: a mulher por trás do Cartão de Todos

“Eu sempre mostrei para os meus filhos (Tales, Ícaro e Aquiles) que a luta não é do papai. A luta é nossa. Na época do sindicato [Altair era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga, em Minas Gerais], os três iam distribuir panfletos e ajudar a promover o Cartão de TODOS pelas ruas. Eles cresceram vendo a mim e ao Altair trabalhando juntos e ajudando as pessoas necessitadas. Quisemos deixar esse exemplo como legado.”

Solidariedade

Mara comanda campanhas de arrecadação de agasalhos e brinquedos ao longo do ano. “Ligo para todos os franqueados. As campanhas têm de andar juntas e faço questão de que todos participem”, diz Mara. “A doação de brinquedos, por exemplo, foi a forma que o Cartão de TODOS encontrou, desde 2015, de reafirmar um dos principais pilares do Natal: a solidariedade.”

Uma homenagem

O trabalho na frente social rendeu a Mara uma homenagem: o seu nome no Edifício Mara Vilar, em Bauru, no interior de São Paulo. É lá que fica uma das unidades do AmorSaúde, rede de clínicas populares fundada pela família Vilar. “Foi uma ideia do Altair e do Anderson Franco, que é como um filho para mim. Fiquei muito emocionada com essa homenagem.”

Mulher de fé

Religiosa, Mara diz que sua força sempre veio da fé. “Fui criada na Igreja Adventista acreditando que, se eu tivesse fé, as coisas se resolveriam por si mesmas. E é o que acontece até hoje na minha vida”, diz ela. “Deus é perfeito e vejo isso em cada obra. Sempre tratei as pessoas com amor. A empresa começou assim. E sinto que sou o espelho por onde os funcionários se enxergam.