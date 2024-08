Loft vira a chave e se torna um hub para acelerar o crescimento de imobiliárias

Desde sua fundação em 2018, a Loft se compromete a desenvolver o mercado imobiliário por meio de inovação tecnológica e análise avançada de dados, atuando como parceira estratégica do setor. Com mais de 3 milhões de acessos por dia em seu site de compra e venda de imóveis, a proptech criou a Loft Mais Negócio para oferecer às imobiliárias um conjunto de soluções tecnológicas, financeiras e comerciais em todas as fases das jornadas de compra, venda e aluguel de imóveis.

Na prática, o que a Loft entrega a milhares de imobiliárias parceiras é um conjunto de soluções, como fiança locatícia, CRM imobiliário, ferramentas de precificação de imóveis, leads qualificados, seguro residencial, ferramenta para administração de aluguéis, financiamento imobiliário e gestão de anúncios.

“Com inteligência de dados e estratégia, a Loft Mais Negócio é uma 'caixa de ferramentas' para ajudar no dia a dia, facilitar negócios e acelerar o crescimento das imobiliárias tanto no mercado de vendas quanto no de aluguéis”, explica Sergio Esteves, CMO da Loft.

Ganhos para imobiliárias e clientes

Por meio dos produtos da Loft Mais Negócio, gestores e donos das imobiliárias contam com recursos que permitem reduzir a burocracia, simplificar a rotina do dia a dia, para que a imobiliária foque no que realmente importa: oferecer o melhor atendimento possível para os clientes – sempre munida de dados.

Atualmente, mais de 8 mil imobiliárias de diferentes portes e distribuídas por cerca de 800 cidades já aderiram à Loft Mais Negócio. Elas têm acesso a uma série de serviços. A Loft atua como parceira, trabalhando lado a lado com cada uma delas.

A Loft também permite o compartilhamento de imóveis e a realização de negócios entre imobiliárias parceiras. Funciona assim: ao anunciar um imóvel dentro da plataforma, a imobiliária se torna administradora exclusiva da propriedade, mas se outra imobiliária parceira encontrar um comprador, ambas dividem a comissão pela venda.

“Além de trazer mais segurança e eficiência na negociação, os proprietários lidam com apenas uma imobiliária e contam com a certeza de que o imóvel pode ser trabalhado pela rede criada pela Loft Mais Negócio”, diz Sergio Esteves, CMO da Loft.

Segundo o executivo, estima-se que as imobiliárias que usam a ferramenta cresçam em torno de 30% ao ano. No contrato entre as partes, o cliente escolhe as ferramentas que deseja contratar, segundo os objetivos de cada negócio e a sua realidade. Os valores são calculados com base nos serviços contratuais.

Clique aqui para saber mais.