Faria Lima: conheça os 5 prédios com m² mais caro do “condado”

A Avenida Brigadeiro Faria Lima, localizada entre as Zonas Oeste e Sul de São Paulo, empresta seu nome ao centro financeiro do País. Apelidada de “condado”, a região abriga as sedes de gigantes do mercado de capitais e do mundo corporativo.

Não à toa, a avenida é a localização mais nobre no mercado imobiliário brasileiro para imóveis comerciais. A região abriga locações onde o preço do m² pode chegar a até R$ 400 nos cálculos da MBRAS, boutique imobiliária de alto padrão.

“O que manda no imóvel é a localização. Além de estarem na região da Faria Lima, esses prédios estão próximos do Jardim Europa, um dos bairros residenciais mais caros de São Paulo. São construções relativamente novas, super modernas e equipadas. Mas, neste caso, o que mais conta no preço do imóvel é o CEP”, afirmou Lucas Melo, diretor executivo da MBRAS.

O segundo ponto observado pelos locadores é o padrão construtivo. Os prédios mais valorizados possuem diferenciais como escritórios amplos – chamados no jargão do setor de lajes corporativas –, janelas do chão ao teto, pé direito alto, lobby imponente, boas vagas de garagem, fácil acesso a restaurantes e espaços de lazer. “São prédios que geralmente tem um plus”, acrescentou Melo.

Abaixo, os cinco prédios com preço de locação mais caros da Faria Lima, segundo levantamento da MBRAS:

Pátio Victor Malzoni

O Edifício Pátio Victor Malzoni fica no coração da Faria Lima, no número 3477, e é o mais caro da região, com locações que podem chegar aos R$ 400 o m². Outro destaque é o tamanho das lajes, que podem alcançar 3 mil m². Gigantes como Google e BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) estão entre as empresas que ocupam o prédio.

O terreno abrange uma extensão de 20 mil m², com uma área privativa de 73,3 mil m², distribuídos em três blocos. Dois desses blocos, com 19 pavimentos cada, destacam-se, enquanto o bloco central possui 11 pavimentos, erguidos sob um vão de 44,4 metros de altura. O gramado abaixo do vão é ponto de encontro e descanso (especialmente no horário de almoço) para quem trabalha na região.

Edifício Pátio Victor Malzoni (Leandro Fonseca/EXAME)

B32

O Edifício Birmann 32, localizado no cruzamento da Faria Lima com a Leopoldo Couto de Magalhães, no número 3732, é facilmente reconhecido pela escultura metálica de 20 metros de uma baleia, que já se tornou um dos cartões postais do centro financeiro. A proposta do prédio é integrar a torre corporativa a um espaço de praça pública, além de comodidades como restaurantes e teatro.

O B32 se estende por um terreno de mais de 13,5 mil m², com uma torre de 125 metros de altura. O preço das locações alcançam os R$ 370 por m², e as lajes podem chegar a um tamanho de 2,1 mil m².

Área externa do Edifício Birmann 32 (Leandro Fonseca/EXAME)

Plaza Iguatemi

O Plaza Iguatemi ocupa o número 2277 da Faria Lima, em frente ao shopping Iguatemi. Duas décadas após sua inauguração o prédio mantém o status de um dos edifícios corporativos mais desejados da avenida, com valores de locação que podem atingir os R$ 360 por m². As lajes disponibilizadas, por sua vez, vão até 1,1 mil m².

Edifício Plaza Iguatemi (Google Maps/Reprodução)

Metropolitan

O Edifício Metropolitan não fica localizado na Faria Lima, mas está a uma distância de apenas dois minutos da avenida, na rua Amauri, 255. O edifício boutique tem 18 andares e lajes de 546 m². Os valores de locação podem atingir os R$ 350 m².

Edifício Metropolitan (Google Maps/Reprodução)

San Paolo

Lançado em 1999, o Edifício San Paolo está no número 2055 da Avenida Brigadeiro Faria Lima, próximo ao shopping Iguatemi e à Avenida Rebouças. Com seus 19 andares e lajes a partir de 540 m², o preço da locação pode atingir R$ 300 por m².

Edifício San Paolo (Google Maps/Reprodução)