Em março, Mercado Livre dá frete grátis para compras a partir de R$ 79

O Mercado Livre vai oferecer frete grátis para compras a partir de R$ 79 durante o mês de março, por ocasião do Dia do Consumidor, data que colabora para impulsionar as vendas do varejo no primeiro trimestre. As promoções devem durar até o dia 19 de março e, além dos descontos, será possível aproveitar outras vantagens como 70% de desconto nos produtos disponíveis no site.

Os produtos com desconto estarão segmentados no site e app do Meli: Tech, Geek, Casa e Decoração, Beleza e Moda são alguns deles. Na edição do último ano -- que contou com 33 mil buscas por minuto -- as categorias mais vendidas foram Eletrônicos, Moda, Acessórios para Veículos, Aliemtnos e Bebidas e Produtos para casa, de acordo com dados do Mercado Ads.

Além das ofertas em produtos, clientes poderão contar com outras ofertas até o dia 31 de março. São elas: adesão ao Nível 6 por R$ 9,90 por mês durante um ano -- assinatura que dá acesso a comodidades como frete grátis e assinaturas de streaming.

Em 2021, março foi o segundo mês mais forte para o Mercado Livre em vendas, ficando atrás somente da Black Friday. Para 2022, as perspectivas seguem otimistas, principalmente para o relacionamento com vendedores.

“As buscas com recorte de produtos e categorias mostram o alto potencial desta data para o varejo. Em 2021, tivemos 289 milhões de visitas no período. Por meio desses e outros insights, mapeamos oportunidades para que marcas e vendedores considerem nossas soluções de publicidade digital, durante toda a jornada do consumidor", afirma Fabiana Manfredi, Diretora Sênior de Mercado Ads.

A data aumenta a pressão sobre as varejistas brasileiras no mundo virtual, com um cenário diferente do encontrado no ano anterior em relação à pandemia. Em 2021, a Semana do Consumidor movimentou R$ 6,3 bilhões, aumento de 85% sobre o ano anterior, segundo dados da SocialMiner. Com alta de juros e inflação e a volta das atividades presenciais, descontos devem ganhar mais força na edição de 2022.

