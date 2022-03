De olho em aquecer vendas no 1º tri, Amazon dá 60% de desconto em promoção

Em um período tradicionalmente "morno" para o varejo brasileiro -- sem datas sazonais para consumo -- a Amazon vai integrar o rol de empresas que aproveita o Dia do Consumidor (comemorado em 15 de março) para impulsionar vendas. No caso da varejista norte-americana, os produtos com desconto estarão disponíveis entre os dias 7 e 15 de março, com descontos de até 60% sobre o preço original. Marcas como Apple, Dell, Arno, Lola Cosmetics, Fisher-Price, Black&Decker, Playstation e outras devem ter produtos anunciados com preço promocional. Mesmo com preços reduzidos, clientes poderão parcelar compras em até 10x sem juros, além de ter acesso a cupons diários no app da Amazon.

"É um momento importante para voltar a atenção dos clientes para ofertas após um período aquecido, com Black Friday e Natal. Nossa expectativa é a de que o evento seja maior do que o do ano anterior em vendas. Para isso, aumentamos o período de oferta em relação ao ano passado e teremos um total de nove dias em promoção. Nosso objetivo é entregar a melhor experiência possível aos clientes", afirma Marcelo Giugliano, líder de varejo da Amazon no Brasil.

No caminho para essa oferta, o executivo afirma que a empresa faz constantes investimentos em segurança -- fator impossível de ser ignorado diante da crise pela qual a Americanas passou recentemente. Sem dar detalhes, Marcelo afirma que a Amazon redobrou a estrutura de segurança e que o investimento nessa frente faz parte da rotina da companhia.

Já diante da competição com o Mercado Livre, segunda maior empresa da América Latina, a empresa afirma que tem 12 centros de distribuição no país e que aposta na "experiência do cliente" para garantir crescimento contínuo ao longo dos próximos anos. Com 12 centros de distribuição no país, Marcelo afirma que a intenção é expandir a atuação em termos de infraestrutura ainda este ano, mas não dá detalhes do valor do investimento ou de regiões a serem exploradas.

Veja os descontos durante a Semana do Consumidor: