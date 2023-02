Elon Musk volta a ser a pessoa mais rica do mundo

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla e do Twitter, recuperou seu lugar como a pessoa mais rica do mundo depois de perder brevemente o título para o francês Bernard Arnault.

A riqueza de Musk foi impulsionada por um aumento de quase 70% no preço das ações da Tesla neste ano. Desde a mínima intradiária em 6 de janeiro, as ações da fabricante de carros elétricos subiram cerca de 100%, já que os investidores retornaram às ações de crescimento mais arriscadas em meio a sinais de força econômica e um ritmo mais lento de aumentos de juros do Federal Reserve.

A empresa também se beneficiou do aumento da demanda por seus veículos elétricos após o corte de preços em vários modelos.

As ações da Tesla subiram 5,5%, para US$ 207,63, às 16h de segunda-feira em Nova York, elevando o patrimônio líquido de Musk para US$ 187,1 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Isso supera a fortuna pessoal de US$ 185,3 bilhões de Arnault, o magnata francês de 73 anos por trás do grupo LVMH, a empresa de marcas de luxo como Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgary, Moët Chandon e Givenchy.

Musk, de 51 anos, entrou o ano de 2023 com um patrimônio líquido de US$ 137 bilhões, tornando-se a primeira pessoa a perder US$ 200 bilhões de sua fortuna, levantando a possibilidade de que teria dificuldade em recuperar o título de pessoa mais rica do mundo. Após uma queda acentuada da Tesla, o bilionário ficou fora do topo do Bloomberg Wealth Index por mais de dois meses.